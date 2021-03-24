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    У Польщі посилять коронавірусні обмеження на Великдень

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    У Польщі посилять коронавірусні обмеження на Великдень

    Новий пакет обмежень стосуватиметься двох тижнів: тижня перед Великоднем (4 квітня) і тижня після свят.

    Уряд Польщі у четвер, 25 березня, оприлюднить пакет нових коронавірусних обмежень. Вони будуть діяти в період католицьких великодніх свят.

    Про це повідомляє телеканал TVP.

    Новий пакет обмежень стосуватиметься двох тижнів: тижня перед Великоднем (4 квітня) і тижня після свят.

    За його словами, про нові обмеження буде повідомлено пізніше 25 березня. Глава польського уряду підкреслив, що при підготовці нових коронавірусних обмежень до уваги будуть прийматися кілька параметрів.

    Зокрема, йдеться про добову кількість інфікованих, зайнятість COVID-ліжок, смертність від коронавірусу, і зайнятість ліжок з апаратами ШВЛ. Крім того, буде враховуватися ситуація з пандемією коронавірусу в інших країнах.

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що країна «на всякий випадок, має бути готова до більш складних сценаріїв».

    Нагадаємо, Польща каратиме тих, хто відмовиться від щеплення AstraZeneca.

    Як повідомлялося, Польща від суботи 20 березня, запроваджує на три тижні національний локдаун, який передбачає введення коронавірусних обмежень по всій країні. Жорсткий локдаун, який до п’ятниці діяв у чотирьох воєводствах країни, буде розширено на всі 16 воєводств. Від початку пандемії у Польщі вже інфікувалися понад 2 млн осіб, померли близько 50 тисяч.

    Теги: Польща щеплення уряд коронавірус
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