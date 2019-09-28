У Польщі відреагували на рішення України щодо ексгумації жертв Волинської різні



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Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумації жертв Волинської різні

Польські фахівці готові до початку робіт у декількох місцях в Україні

Рішення української влади про скасування мораторію на пошуки й ексгумацію польських жертв на території України відкриває шлях до прориву в історичному діалозі між двома країнами.

Про це сказав глава Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек, повідомляє видання PAP.

«Я думаю, що це хороша новина, але почекаємо ще трохи... Я думаю, що хороша новина буде тоді, коли ми вже почнемо пошуки в Україні», - сказав Шарек.

На питання про те, чи є заява українського МЗС із цього приводу проривом у польсько-українському історичному діалозі, він відповів: «Ця заява відкриває шлях до прориву, який відбудеться тоді, коли наші команди спільно з українськими партнерами почнуть роботу в Україні».

Шарек нагадав, що раніше інститут зробив українській стороні пропозицію пошуків останків польських жертв у декількох місцях в Україні. Він запевнив, що польські фахівці готові до початку робіт.

«На сьогодні все залежить від організаційних домовленостей. Важливе і питання погоди», - додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

27 вересня Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумації жертв Волинської різні.