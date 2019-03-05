У Польщі затримали чоловіка, який надіслав листи з погрозами 10 очільникам міст



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Сьогодні зловмисника допитають

У Польщі, 4 березня, затримали 28-річного чоловіка, який зізнався у надсиланні 10 листів з погрозами до мерів польських міст та екс-президента Польщі Лєха Валенси. Про це повідомляє «Польське Радіо».

Як зазначається, жителя Кракова затримали у понеділок вранці у Варшаві. Сьогодні його мають формально допитати.

У п’ятницю мер Кракова Яцек Майхровський отримав листа з погрозами та набоєм від вогнепальної зброї. У понеділок, 4 березня, подібні посилки отримали Лєх Валенса та мери ряду міст – Боґдан Вента у місті Кєльце, Ганна Здановська у Лудзі і Тадуеш Ференц у Ряшеві.

Конверт, у якому була куля від пістолета та білий порошок, отримав у понеділок мер міста Кєльце Боґдан Вента. Потім цю інформацію підтвердила свєнтокшиська поліція.

Також за словами підкарпатської поліції, у понеділок вранці посилку отримали в адміністрації міста Ряшева. У ній був лист із погрозами президенту міста. «Всередині був теж набій зі стріляним капсулем. Мера Ференца вже допитали у цій справі. Ведеться також провадження у зв’язку із погрозами», – повідомили у поліції.



У понеділок лист з погрозами отримали також у лудзькій міській управі. У посилці була теж світлина із мерами кільканадцяти польських міст. Всередині була теж куля. Поліція вилучила посилку. Серед світлин було теж фото вбитого у січні мера Гданська Павела Адамовича з підписом «game over».

Про отриманий лист на своїй сторінці у соціальній мережі поінформував у понеділок теж екс-президент Польщі Лєх Валенса. «Того, хто надіслав мені сьогодні кулю із заявою, що я маю 7 днів життя, якщо не відмовлюся від своєї політичної діяльності, інформую, що такі тексти тільки мене зміцнюють у подальшій діяльності. Ніколи ніхто мене не залякав і не залякає. До побачення, герою. Я боюся тільки Господа Бога і трохи своєї дружини», – написав Валенса.