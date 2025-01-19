Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України
Сергій Плохій – український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті
фото з відкритих джерел

«Україна у сірій зоні. Це найбільш небезпечне місце для перебування»

Сполучені Штати Америки не взяли на себе зобов'язання щодо захисту України. Таку думку висловив історик, професор Гарварду Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, США проявляє рішучість в своїх діях до тих зобов'язань, які взяли на себе. Це стосується захисту країн НАТО, або Тайваню, або Ізраїлю. Адже недотримання своїх зобов'язань з боку Сполучених штатів Америки може бути серйозною загрозою у цілому світі.

Сергій Плохій заявив, що Україна якраз є тією частиною світу, щодо якої таких зобов'язань не було.

«Що таке НАТО? Це і є гарантії. Є супротив збоку США, які не дають таких гарантій Україні. Так що проведена дуже чітка лінія розмежування між НАТО, або такими країнами як Тайвань, Ізраїль, і країнами, які перебували, так би мовити, у сірій зоні. Ось це контекст, де Америка проявляє або рішучість, або обережність», – розповів історик.

Він зазначає, що ця так звана сіра зона, де Україна, є найбільш небезпечним місцем для перебування. Це створення ініціатив для країни-агресора, для того, щоб ліквідувати цю сіру зону на свою користь. Плохій вважає, що це те, що Путін намагався і намагається робити.

Історик додав, що це те, що передбачала частина української дипломатії і державних діячів ще у 90-ті роки минулого століття, коли почалося розширення НАТО і прийшов кінець українським планам чи ілюзіям на те, що можна створити якийсь центральноєвропейський блок з Польщею, з Угорщиною, і мати спільну з ними оборону.

«Бо було зрозуміло, що через настрої населення, зокрема, Україна в НАТО не буде входити. Частково це через застереження від США. Але головним чином через те, що український виборець абсолютно не був готовий до таких кроків», – наголосив Сергій Плохій.

Нагадаємо, що історик Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому» також розповів, що те, що зараз говорить новообраний президент США Дональд Трамп є фактично продовженням тієї самої політики, що була, тільки більш радикальними способами. Треба мати на увазі, що Трамп може бути непередбачуваним.

Читайте також:

Теги: Ізраїль путін Україна Тайвань населення Дональд Трамп президент Сергій Плохій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігури Трампа користуються попитом у клієнтів
Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди
14 сiчня, 08:47
Серед інших важелів впливу на Путіна Волтц назвав енергетичні санкції
Волтц розповів, як Трамп може примусити Путіна сісти за стіл переговорів
12 сiчня, 23:26
Історично «Укрзалізниця» завжди перевозила 60-70% усіх українських вантажів
Федерація роботодавців транспорту попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
11 сiчня, 13:22
Обраний президент США раніше розповідав, що Путін має намір з ним зустрітись
Трамп заявив, що працює над організацією зустрічі з Путіним
10 сiчня, 08:21
Також у Службі зайнятості повідомили, що за підсумками 2024 року завдяки програмі компенсацій було працевлаштовано 2 тис. людей з інвалідністю І та ІІ групи
Виплати зросли. На яку максимальну допомогу можуть розраховувати безробітні українці
10 сiчня, 04:30
Шольц відреагував на заяви Трампа про Гренландію
Шольц відповів на заяви Трампа щодо наміру отримати контроль над Гренландією
8 сiчня, 18:12
З липня 2014 року Машовець займався організацією військово-технічної допомоги для української армії
Президент звільнив заступника Єрмака
30 грудня, 2024, 21:21
Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, Зеленський провів засідання Ставки. Головне за 23 грудня
23 грудня, 2024, 21:00
Кір Стармер та Володимир Зеленський у Лондоні 19 липня
Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство – президент
23 грудня, 2024, 15:58

Суспільство

Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України
Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України
Барахолка любителів «совка». Які «раритети» українці продають на онлайн-аукціонах
Барахолка любителів «совка». Які «раритети» українці продають на онлайн-аукціонах
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі
Дірка в стіні номера президента Зеленського ледь не спричинила міжнародний скандал
Дірка в стіні номера президента Зеленського ледь не спричинила міжнародний скандал
Полонений розвідник зустрівся в Оленівці з актором-путіністом Стівеном Сігалом
Полонений розвідник зустрівся в Оленівці з актором-путіністом Стівеном Сігалом
«Пів року без мами, як це?». Донька, онуки та українці з усіх усюд записали щемливе відео про Ірину Фаріон
«Пів року без мами, як це?». Донька, онуки та українці з усіх усюд записали щемливе відео про Ірину Фаріон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
9402
Кого ми мали б обговорювати замість Кадочнікової?
8100
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua