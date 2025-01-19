Гарантії безпеки від США? Історик Плохій пояснив «слабке місце» України

«Україна у сірій зоні. Це найбільш небезпечне місце для перебування»

Сполучені Штати Америки не взяли на себе зобов'язання щодо захисту України. Таку думку висловив історик, професор Гарварду Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, США проявляє рішучість в своїх діях до тих зобов'язань, які взяли на себе. Це стосується захисту країн НАТО, або Тайваню, або Ізраїлю. Адже недотримання своїх зобов'язань з боку Сполучених штатів Америки може бути серйозною загрозою у цілому світі.

Сергій Плохій заявив, що Україна якраз є тією частиною світу, щодо якої таких зобов'язань не було.

«Що таке НАТО? Це і є гарантії. Є супротив збоку США, які не дають таких гарантій Україні. Так що проведена дуже чітка лінія розмежування між НАТО, або такими країнами як Тайвань, Ізраїль, і країнами, які перебували, так би мовити, у сірій зоні. Ось це контекст, де Америка проявляє або рішучість, або обережність», – розповів історик.

Він зазначає, що ця так звана сіра зона, де Україна, є найбільш небезпечним місцем для перебування. Це створення ініціатив для країни-агресора, для того, щоб ліквідувати цю сіру зону на свою користь. Плохій вважає, що це те, що Путін намагався і намагається робити.

Історик додав, що це те, що передбачала частина української дипломатії і державних діячів ще у 90-ті роки минулого століття, коли почалося розширення НАТО і прийшов кінець українським планам чи ілюзіям на те, що можна створити якийсь центральноєвропейський блок з Польщею, з Угорщиною, і мати спільну з ними оборону.

«Бо було зрозуміло, що через настрої населення, зокрема, Україна в НАТО не буде входити. Частково це через застереження від США. Але головним чином через те, що український виборець абсолютно не був готовий до таких кроків», – наголосив Сергій Плохій.

Нагадаємо, що історик Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому» також розповів, що те, що зараз говорить новообраний президент США Дональд Трамп є фактично продовженням тієї самої політики, що була, тільки більш радикальними способами. Треба мати на увазі, що Трамп може бути непередбачуваним.