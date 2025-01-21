Польща побила історичний рекорд із витрат на оборону – Rzeczpospolita

У 2025 році витрати на оборону становитимуть 4,7% ВВП Польщі

Польща в 2024 році витратила на оборону рекордні 3,7% ВВП

У 2024 році Польща витратила на оборону 3,7% ВВП, що стало рекордним показником. Про це пише Rzeczpospolita.

За даними, бюджет Міноборони у 2024 році після всіх змін становив 115,595 млрд злотих. Міністерство перевело до Фонду соціального забезпечення 15,6 млрд. злотих. З огляду на це, з бюджетного пулу було витрачено близько 100 млрд злотих, пише видання.

Також газета звертає увагу на витрати Фонду підтримки Збройних сил. У план включено 47,96 млрд. злотих. За попередніми даними, витрати на розвиток збройних сил Польщі становлять 71,7% плану, тобто приблизно 34 млрд. злотих.

Rzeczpospolita повідомляє, що «з обох джерел витрати становлять 134 млрд злотих (близько $32,5 млрд в еквіваленті, – «Главком»), витрачених на оборону, або 3,7% ВВП у 2024 році». Наголошується, що це рекорд історії Польщі.

Очікується, що у 2025 році витрати на оборону ще більше зростуть, досягнувши 4,7% ВВП.

До слова, темпи зростання польської економіки, згідно з даними Світового банку та Міжнародного валютного фонду, найближчими роками будуть справді вражаючими. Країна може залишити позаду найбільші економіки світу, такі як Німеччина та Франція.

Нагадаємо, восени йшлось про те, що Брюссель не повинен карати Варшаву за рекордні витрати на оборону, заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський.