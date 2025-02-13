Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України лишилася без фінансування

Також Варшавська українська школа повідомила про брак фінансування

Через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc шукає фінансування. Про це повідомляє «Польське радіо».

Видання пише, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі. Упродовж багатьох років чимало з них отримували фінансування від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Державного департаменту, які підтримують заходи, спрямовані на просування прав людини, рівності, демократії та незалежних ЗМІ.

Наслідки припинення фінансування відчула, зокрема, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc.

Івона Ґурка з Mapuj Pomoc сказала, що організація наразі шукає альтернативне фінансування, зокрема, проводить перемовини з партнерами та урядом.

«Через раптове призупинення допомоги від USAID ми намагаємося шукати нові форми підтримки. Ми намагаємося вирішити, що ми можемо зробити тут і зараз. Важливим є розблокування цих коштів, над цим працюємо», – каже Івона Ґурка.

Також керівництво Варшавської української школи заявило, що їй бракує фінансування. Зараз вони шукають джерела фінансування в Україні, Польщі та у Європі, однак подальше існування школи під великим питанням.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.

До слова, команда під керівництвом Ілона Маска, яка займається покращенням ефективності держуправління, змогла потрапити до зачиненої кімнати USAID. Вони мали доступ до документів, які раніше були приховані від очей громадськості.