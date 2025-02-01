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Віталій Чепинога Політик, блогер. Колишній народний депутат України

Вибух біля ТЦК, убивство військового... Що важливо розуміти українцям

glavcom.ua
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Підпали авто, теракти та вбивства військових– елементи системної гібридної війни, яку веде РФ проти України
фото з відкритих джерел

Війна проти України ведеться скрізь, не тільки на фронті

Затримано агентку, яка планувала теракт у Києві, біля одного з підрозділів СБУ, вбито військового ТЦК у Пирятині, вибух у приміщенні ТЦК у Рівному.

Все це не окремі випадки. Це – елементи системної гібридної війни, яку веде РФ проти України.

Їм вкрай важливо, аби у нас склалося враження нібито «народного гніву» українців проти власної держави. На щастя, ми, сподіваюся, не настільки дурні, щоб не розуміти, що ворог у нас один.

І він – не в Україні.

Навіть ті коменти у соціальних мережах від «простих українців», які схвалюють теракти проти ЦВК, пишуться переважно з якогось підмосковного Сколкова.

Хоча і у нас хватає щирих довбограїв, якщо бути чесним.

Треба пам'ятати, що війна проти України ведеться скрізь, не тільки на фронті. І у стані такої війни та провокацій ми будемо жити ще досить довго. У цій ситуації надзвичайно важливо вміти відрізняти зерно від полови...

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Теги: вибух росія теракт війна тероризм Україна ворог

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