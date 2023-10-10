Продаж дітей. Роспропаганда осідлала нову тему

У новому російському фейку фігурує компанія Coca-Cola

Роспропаганда каже, що знайшли документи, в яких компанія «Coca-Cola» купувала дітей у Святогірську рік тому.

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6 жовтня дружина священника, мати сімох дітей, колишня уповноважена з прав дитини (до підозрюваної МКС Львової-Бєлової), віцеспікерка Держдуми Ганна Кузнєцова розповіла, що «звільняючи Святогірськ, у дитячому будинку виявили документи про продаж дітей… Одним із платників була компанія Coca-Cola».

Крім того, вона повідомила, що знайшла в «даркнеті» багато оголошень як про продаж самих українських дітей, так і їхніх органів.

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Як аргумент, назвала те, що в Україні нібито «дозволено робити операції з пересадки органів без узгодження з рідними».

Насправді, дивно, що для подібного фейкування було обрано саме Святогірськ. Адже це місто визволене Силами оборони понад рік тому – у вересні 2022-го. Тобто весь цей час у Росії мовчали, а тут вирішили вилити чергову порцію фейкового бруду не тільки на Україну, а на загальновідому світову компанію.

Жодного доказу, звісно, наведено не було. Але це й не потрібно. Схоже, Кузнєцову просто призначили відповідальною за «українську чорну трансплантологію». (Так само як генерала Кирилова за «біолабораторну тематику»). Нагадаємо, 2 жовтня та сама Кузнєцова вже заявляла, що оборот від «чорної трансплантології» становить 7% бюджету України. А взагалі Москва шукає в Україні «чорних трансплантологів» вже давно. Навіть підраховано, що з 2014 року вона збрехала про це вже понад 115 разів.

Отже, дитяча тема в роспропаганді дедалі більше набуває нового фейково-трансплантологічного наповнення.

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Coca-Cola поки мовчить. Можливо, через небажання зв’язуватися з російськими фейкометами і створювати їм зайву рекламу.