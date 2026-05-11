Путін після параду Перемоги вечеряв з жінкою: що про неї відомо (фото)

Володимир Путін після параду 9 травня запросив жінку на особисту вечерю до Кремля

На параді Перемоги в Москві 9 травня, на запрошення президента Росії Путіна, була присутня його перша вчителька Віра Гурєвич. Пізніше для неї організували окрему вечерю в президентській резиденції. Про це, як повідомляють російські медіа, розповів речник Кремля Дмитрій Пєсков, інформує «Главком».

Особиста зустріч

Вчителька Путіна Віра Гурєвич фото з відкритих джерел

За словами Пєскова, 92-річна вчителька Віра Гурєвич відсиділа весь парад на Червоній площі. Після завершення офіційних урочистостей Володимир Путін запросив вчительку на особисту вечерю до Кремля. Пєсков зазначив, що це була приватна зустріч, яка відбулася в резиденції президента.

«На запрошення Володимира Путіна на параді Перемоги 9 травня була присутня його перша вчителька Віра Дмитрівна Гурєвич. Вона відсиділа весь парад. Уже сьогодні президент запросив її на вечерю до своєї резиденції, у Кремль», – розповів Пєсков.

За словами Пєскова, Путін особисто особисто заїхав на Арбат за своєю вчителькою Вірою Гурєвич.

«Президент сам приїхав за кермом. Поки він заходив до готелю, він зустрівся з одним із громадян Росії, мешканцем Сочі. Вони привітали одне одного. Після цього в резиденції Путін пообідав зі своєю вчителькою Вірою Дмитрівною Гурєвич», – поділився деталями Пєсков.

Варто зауважити, що Гурєвич минулого року також була присутня на параді Перемоги в Москві. Вона розповіла, що День Перемоги – радісне та сумне свято, вкрай необхідне народу. Жінка зізналася, що пишається своїм учнем і висловила йому подяку.

Що відомо про Віру Гурєвич

Путін і його вчителька Віра Гурєвич фото з відкритих джерел

Віра Гурєвич була класним керівником Путіна у ленінградській школі №193 (з 5-го по 8-й клас). Вона неодноразово з’являлася в медіа раніше, розповідаючи про дитинство та шкільні роки російського лідера. Нині їй 92 роки.

1958 року Гурєвич закінчила німецьке відділення факультету іноземних мов Ленінградського педагогічного інституту імені А.І. Герцена. З того часу вона працювала вчителем німецької мови у середній школі №193 Дзержинського району Ленінграда.

Серед іншого Гурєвич є автором мемуарів про шкільні роки президента, які називаються «Володимир Путін. Батьки. Друзі. Вчителі».

Зауважимо, присутність Віри Гурєвич на заходах 9 травня політичні оглядачі вже назвали традиційним елементом особистої піар-кампанії Путіна, спрямованим на демонстрацію його «людяності» та поваги до вчителів. Подібні зустрічі часто висвітлюються державними медіа РФ для створення образу лідера, який не забуває про своє коріння та наставників.

«Главком» писав, що під час відвідування Школи олімпійського резерву, російський президент Володимир Путін публічно поцілував дитину. Цей епізод миттєво підхопили російські медіа, намагаючись створити образ «людяного лідера». Соціологи та політтехнологи вбачають у цьому акті відчаю не «батьківську ніжність», а спробу зупинити стрімке падіння рівня довіри росіян, яке триває вже сьомий тиждень поспіль.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.