Шостий тиждень поспіль. Москва визнала обвал рейтингу Путіна

Лариса Голуб
Довіра росіян до Путіна продовжує танути
Рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби, які цитують російські медіа, інформує «Главком»

Всеросійський центр вивчення громадської думки, що належить державі, шостий тиждень поспіль фіксує зниження рейтингу схвалення діяльності президента РФ. Там зазначають, що рівень схвалення Путіна досяг найнижчого значення з часів початку повномасштабної війни проти України і продовжує знижуватися.

Згідно з останніми даними, зібраними у період з 6 по 12 квітня 2026 року, соціологи змушені фіксувати погіршення показників.
Основні цифри опитування:

  • Рейтинг схвалення діяльності: знизився до 66,7% (втрата 1,1 процентного пункту за тиждень).
  • Рейтинг довіри: опустився до позначки 72%.
Соціологи зазначають, що нинішній рейтинг Путіна – найнижчий із лютого 2022 року. Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

Нагадаємо, навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет. 

«Главком» писав, що російська економіка може скоротитися вдвічі, країна «йде до біди». Про це заявив науковий керівник Інституту океанології імені Ширшова, академік Роберт Нігматулін під час пленарного засідання Московського економічного форуму. Оцінюючи поточне соціальне становище, академік зазначив, що в РФ спостерігається безпрецедентне падіння рівня життя населення та демографічний спад, у країні зафіксовані найнижчі доходи на душу населення в Європі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

