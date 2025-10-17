Головна Світ Політика
Трамп обговорить з республіканцями санкції проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп вважає, що наразі не час запроваджувати нові санкції проти РФ
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп планує поговорити із сенатором Туном, а також зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо законопроєкту про нові санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі може бути не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він планує обговорити це питання з лідерами Республіканської партії в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з журналістами Трампа попросили прокоментувати заяву лідера республіканської більшості в Сенаті Джона Туна, який підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії.

«Побачимо... Він ще не знає про цю розмову», – сказав Трамп, маючи на увазі свою телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 16 жовтня.

Глава Білого дому додав, що найближчим часом планує поговорити із сенатором Туном, а також зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо законопроєкту про нові антиросійські санкції.

«Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім про цю розмову. Ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого, просто, можливо, зараз не найідеальніший момент», – зазначив Дональд Трамп.

«Главком» писав, що Сенат США готується розглянути законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає запровадження масштабних і руйнівних санкцій проти Росії. 

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн наголосив, що час для ухвалення цього рішення настав. «Я думаю, нам потрібно рухатися вперед», – підкреслив Тьюн. Він уточнив, що вже зустрічався з Гремом для обговорення законопроєкту.

Як відомо, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, передбачає масштабні санкції проти Росії за війну в Україні. Документ пропонує блокування активів і операцій для російських чиновників, військових та олігархів, а також санкції проти ключових банків, включно з «Центробанком», «Сбербанком» та «Газпромбанком».

Особлива увага у проєкті приділена енергетичному сектору: окрім прямих санкцій проти Росії, передбачено запровадження 500% тарифів на товари російського походження для третіх країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран та нафтопродукти в РФ.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари.

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність у зменшенні доходів Росії від продажу нафти, що, за його словами, є важливою частиною зусиль для припинення війни в Україні.

Водночас Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження. 

