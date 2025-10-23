Головна Світ Соціум
Росія таємно купувала західні підводні дрони для захисту флоту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія таємно купувала західні підводні дрони для захисту флоту
Росія купувала західні технології для захисту атомного підводного флоту
Ілюстрація Майкла Доміна/The Washington Post

Москва через підставні компанії придбала високотехнологічне обладнання для підводних систем спостереження в Арктиці

Протягом кількох років Росія таємно закуповувала західні сонарні системи, підводні дрони та складні антени, щоб захистити свій атомний підводний флот в Арктиці та ускладнити спроби США та НАТО відстежувати російські підводні човни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування The Washington Post.

Журналісти видання з’ясували, що Росія систематично купувала високотехнологічне обладнання для свого підводного флоту через мережу підставних компаній. Зокрема, підводна система спостереження «Гармонія» створювалася з використанням технологій із США та Європи.

Документи та дані західних служб безпеки свідчать, що Росія замаскувавши свою роль у транзакціях придбала чутливі сонарні системи, підводний дрон, здатний працювати на глибині до 3000 метрів, та складні підводні антени. Для цього Москва використовувала флот суден, які маскувалися під комерційні або дослідницькі, але фактично встановлювали обладнання для російських військових.

«Гармонія» спирається на сукупність датчиків на морському дні для виявлення американських підводних човнів, що входять у російські військово-морські «бастіони» . Це зробили аби перешкодити західним спробам відстежувати або, у разі початку війни, знищити російські атомні підводні човни.

Центром мережі закупівель була компанія Mostrello Commercial Ltd. зі штаб-квартирою на Кіпрі, яка діяла як прикриття для військово-промислового комплексу РФ. Через неї здійснювалися операції з компаніями у США, Великій Британії, Норвегії, Швеції, Італії та інших країнах НАТО.

За оцінками журналістів, підводні об’єкти, придбані через Mostrello, формують напівкруглий щит від Мурманська на схід до архіпелагу Нова Земля, а далі на північ до архіпелагу Земля Франца-Йосифа в Північному Льодовитому океані.

Нагадаємо, що українські розвідники отримали детальну інформацію про найновіший атомний підводний крейсер Росії – К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борєй-А», який є ключовою складовою ядерної тріади Кремля. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у їхньому розпорядженні опинилися внутрішні документи, що містять поіменні списки особового складу екіпажу, бойові інструкції та схеми корабля, включно з організацією життєзабезпечення та діями екіпажу у надзвичайних ситуаціях.

