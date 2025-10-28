Головна Скотч Життя
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені
Заплановані концерти співака в Казахстані скасовано

У мережі з’явилося відео, на якому російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені. Виконавець отримав із залу подарунковий пакет у синьо-жовтих кольорах. Однак замість того, щоби прийняти подарунок від шанувальників, співак заявив, що пакет потрібно спалити. Про це пише «Главком».

Концерт відбувся в Казахстані в місті Петропавль. Від своєї шанувальниці співак із країни-агресорки отримав алкоголь у пакеті, що нагадував кольори прапора України. Акмаль Ходжаніязов забрав пляшку, а пакет простягнув назад до залу зі словами, які його згодом зганьбили. «Цей пакетик спаліть, кольори мені не подобаються цього пакетика. Розумієте, так?» – сказав співак.

Користувачі в мережі почали активно поширювати відео. Зокрема настрій у коментарях свідчить про те, що російський співак дійсно зганьбився, адже крім українського прапора синій та жовтий колір є національними кольорами Казахстану, де виступав співак.

Співак заявив, що пакет синьо-жовтого кольору потрібно спалити
Співак заявив, що пакет синьо-жовтого кольору потрібно спалити
Мешканці Казахстану сприйняли подібний вчинок співака, як неповагу до їхнього прапора. Згодом інші заплановані концерти артиста в країні скасували. Також перед початком ще виступу співака, вимкнули світло, тому концерт так і не відбувся. Про це повідомив сам співак та пропагандистські російські ЗМІ.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров викупався в озері на території національного заповідника «Кольсайські озера» в Казахстані, де купання заборонено та карається штрафом.

Теги: росія Казахстан співак росіяни

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
