У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору

Заплановані концерти співака в Казахстані скасовано

У мережі з’явилося відео, на якому російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені. Виконавець отримав із залу подарунковий пакет у синьо-жовтих кольорах. Однак замість того, щоби прийняти подарунок від шанувальників, співак заявив, що пакет потрібно спалити. Про це пише «Главком».

Концерт відбувся в Казахстані в місті Петропавль. Від своєї шанувальниці співак із країни-агресорки отримав алкоголь у пакеті, що нагадував кольори прапора України. Акмаль Ходжаніязов забрав пляшку, а пакет простягнув назад до залу зі словами, які його згодом зганьбили. «Цей пакетик спаліть, кольори мені не подобаються цього пакетика. Розумієте, так?» – сказав співак.

Користувачі в мережі почали активно поширювати відео. Зокрема настрій у коментарях свідчить про те, що російський співак дійсно зганьбився, адже крім українського прапора синій та жовтий колір є національними кольорами Казахстану, де виступав співак.

Співак заявив, що пакет синьо-жовтого кольору потрібно спалити фото: із відкритих джерел

Мешканці Казахстану сприйняли подібний вчинок співака, як неповагу до їхнього прапора. Згодом інші заплановані концерти артиста в країні скасували. Також перед початком ще виступу співака, вимкнули світло, тому концерт так і не відбувся. Про це повідомив сам співак та пропагандистські російські ЗМІ.

