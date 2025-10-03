Головна Світ Соціум
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
фото: Limewrite

Росія та Північна Корея могли тимчасово призупинити морську торгівлю зброєю на два місяці

Російське вантажне судно вперше за два місяці відвідало північнокорейський порт, ймовірно, для відновлення поставок зброї. Аналіз супутникових знімків показав, що судно Lady R прибуло в порт Расон після двомісячної паузи, що вказує на поновлення підозрілих поставок озброєнь між Росією та Північною Кореєю, передає «Главком».

Згідно з інформацією, отриманою від NK Pro, вантажне судно скинуло контейнери в порту Расон 1 жовтня після того, як кілька тижнів перебувало в російському порту «Східний».

Судно забрало з пірсу контейнери, які накопичувалися з серпня. Судно Lady R має санкції США за участь у схемі постачання зброї між двома країнами, і його діяльність постійно привертає увагу міжнародної спільноти.

«Точний вміст транспортних контейнерів, які Росія забирає з серпня 2023 року, залишається невідомим, хоча дві країни також можуть здійснювати торгівлю зброєю через транскордонне залізничне сполучення.

Також незрозуміло, що російські кораблі скидали в контейнерах у Расоні, але очевидна відсутність терміновості в доставці контейнерів в інші місця – залишаючи їх на пірсі тижнями – може означати, що вони часто порожні», – йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, Росія та Північна Корея могли тимчасово призупинити морську торгівлю зброєю на два місяці, хоча залізничне сполучення між країнами могло продовжувати підтримувати постачання.

До слова, Російська Федерація залучила близько 20 тис. північнокорейських працівників для виготовлення товарів, які призначені для військових цілей. Вони виготовляють ударні безпілотники «Герань» в Єлабузі та Татарстані. 

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю».

Теги: росія зброя санкції Північна Корея

