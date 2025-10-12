Головна Країна Події в Україні
Розвідник назвав імовірну дату початку Третьої світової війни

glavcom.ua
Розвідник назвав імовірну дату початку Третьої світової війни
Уся Східна Європа буде у вогні, коли почнеться Третя світова, прогнозує військовий
Український військовий розкрив, які країни будуть наступними жертвами Росії

Третя світова війна може розпочатися у 2028 році. Як інформує «Главком», таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в інтерв’ю youtube-каналу «Відверто».

«Третя світова війна не за горами. Британці у топових військових кабінетах прогнозують початок Третьої світової війни на 28-й рік. І виїжджай, не виїжджай, а вся Східна Європа буде у вогні, коли почнеться Третя світова війна. Країни Балтії, Польща зіштовхнуться з тим, із чим зараз зіштовхнулись ми. Росія не зупиниться», – вважає військовий.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час його терміну не буде третьої світової війни. 

«Думаю, все йшло до Третьої світової війни, але тепер цього більше не буде. Це приємний момент – вам більше не доведеться турбуватися про це», – сказав він.

Російсько-українська війна – це локальний конфлікт, який має глобальне значення. І якщо ця війна вийде за межі України-Росії, тоді можна буде говорити про початок Третьої світової. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. 

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни. 

Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою. Про це у статті під назвою «Третя світова війна? Давайте допоможемо тим, хто її стримує» написав американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. 

