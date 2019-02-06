У РФ проходить прес-конференція Януковича трансляція



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Янукович звинуватив у розстрілах на Майдані теперішнього спікера ВР України Андрія Парубія

Янукович говорить про вирок Оболонського суду з Москви

Колишній президент України Віктор Янукович проводить прес-конференцію у столиці РФ Москві.

Адвокат Януковича заявив, що екс-президент говоритиме про вирок Оболонського суду Києва — «треба дати оцінку цьому «бєспрєдєлу».

Також адвокат додав, що «можливо, будуть і сюрпризи».

Нагадаємо, що екс-президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення у справі про державну зраду. Термін покарання обчислюватиметься з моменту затримання Януковича. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко розповів, як за часів Януковича Україну розділили на три військові зони.