У РФ проходить прес-конференція Януковича

У РФ проходить прес-конференція Януковичатрансляція
-
Розсилка
Янукович звинуватив у розстрілах на Майдані теперішнього спікера ВР України Андрія Парубія
Янукович говорить про вирок Оболонського суду з Москви
Колишній президент України Віктор Янукович проводить прес-конференцію у столиці РФ Москві.
Адвокат Януковича заявив, що екс-президент говоритиме про вирок Оболонського суду Києва — «треба дати оцінку цьому «бєспрєдєлу».
Також адвокат додав, що «можливо, будуть і сюрпризи».
Нагадаємо, що екс-президента України Віктора Януковичв засудили до 13 років ув’язнення у справі про державну зраду. Термін покарання обчислюватиметься з моменту затримання Януковича. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.
Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко розповів, як за часів Януковича Україну розділили на три військові зони.