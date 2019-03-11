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    У світі

    У РФ заявили, що неядерні країни стануть цілями для їхніх ударів

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    У РФ заявили, що неядерні країни стануть цілями для їхніх ударів

    Американці замість звичайних боєприпасів повісять вам ядерні і ми це будемо враховувати, - голова комітету Держдуми РФ з оборони

    Участь неядерних країн у відпрацюванні ударів тактичною ядерною зброєю за участю США робить їх цілями для РФ. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, повідомляють росЗМІ.

    За його словами, НАТО нарощує військову присутність у російських кордонів.

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    «Дружня участь вашої тактичної авіації у заходах ядерної місії. Ви для чого, неядерні країни, свої літаки тренуєте разом з американцями в рамках цієї ядерної місії? Ми не можемо не враховувати такої можливості, що ви переобладнаєте за певних умов у короткі терміни. Американці вам ще замість звичайних боєприпасів повісять і ядерні. Ми це будемо враховувати і, відповідно, ви стаєте цілями для першочергових ударів і ви це повинні усвідомлювати», - сказав Шаманов.

    Зазначимо,  6 березня президент України Петро Порошенко підписав законопроект про іноземні військові навчання, що дозволяє допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України в 2019 році,

    Як повідомлялося раніше, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен заявив, що погрози президента РФ Володимира Путіна після виходу США з ракетного договору слід сприймати цілком серйозно.

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