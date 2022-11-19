Головна Світ Політика
search button user button menu button

Незалежність Санкт-Петербурга. Російський політик у вигнанні зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Незалежність Санкт-Петербурга. Російський політик у вигнанні зробив заяву
Павло Мєзєрін із прапором вільної Інгрії на Майдані Незалежності у Києві, під час Революції гідності
Фото: Twitter/ Ingria will be free!

«Для Інгрії є два шляхи: вона або стане незалежною, або перетвориться на частину постросійської держави»

Інгрія, тобто територія, де розташований Санкт-Петербург, має стати незалежною. Уже нині тут є сили, які готові очолити та розвивати регіон. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів політолог, активіст, координатор руху «Вільна Інгрія» в Україні Павло Мєзєрін.

«Загалом у нас дуже бойовий актив і якщо нам дадуть хоч пів шансу, то ми створимо дуже велику фракцію регіоналістів (регіоналізм – ідеологія і стратегія, призначенням яких є забезпечення інтересів регіонів, – «Главком») у місцевій раді. Я це вам обіцяю як петербурзький політик в еміграції», – сказав Павло Мєзєрін.

Активіст також розповів, за яких обставин Інгрія може стати незалежною.

«Сценарії, які дуже різняться між собою. Але при цьому вони рівноймовірні. Перший з них передбачає пряме військове зіткнення НАТО з Росією. Наприклад у випадку застосування Путіним ядерної зброї. За таких обставин на Росію чекає доля нацистської Німеччини. Мені б цей варіант підійшов би більше, вибачте за цинізм. Тоді буде хоча б зрозуміло, з ким розмовляти, бо будуть сформовані окупаційні адміністрації на всіх територіях вже колишньої РФ», – пояснив координатор руху «Вільна Інгрія».

Територія, де розташований російський Санкт-Петербург, завжди носила назву Інгерманландія – шведською, Інкерімаа – фінською, або Інгрія в україномовному варіанті. Це історична територія, яку також називають Невським Краєм. Розташована вона між Фінською затокою Балтійського моря і Ладозьким озером. Цій назві більше тисячі років.

Майбутній великий київський князь Ярослав Мудрий, коли був молодим і княжив у Великому Новгороді, взяв собі за дружину доньку шведського короля, принцесу Інгігерду. Остання отримала ці землі як посаг. Легенда каже, що назва цих земель пішла саме від її імені, бо вона ці землі дуже любила.

Інгерманландія була частиною Новгородської Республіки дуже довгий час. Потім це була територія, за яку постійно воювали шведи та московити. Далі, за підсумками Північної війни (у 1700-1721 роках війна коаліцій Швеції та Московії за панування у Північній, Центральній та Східній Європі), вона увійшла у склад Російської Імперії.

Однак, на думку Мєзєріна, Путін боягузливий і ядерної зброї не застосує. Раніше, чи пізніше за таких обставин його усунуть невдоволені московські еліти. Наступним президентом стане умовний Патрушев (секретар радбезу РФ Микола Патрушев, – «Главком»), з яким Захід тут же буде готовий домовлятися про що завгодно.

«Відбудеться якась мінімальна лібералізація. Можливо, під тиском з боку Заходу будуть звільнені політичні в’язні. У такому разі доведеться вирішувати, чи повертатися назад у Росію. Я готовий повертатися. Для мене повернення у Петербург – це мета всього мого життя», – сказав політолог.

Водночас Павло Мєзєрін вважає, що після розпаду Росії Інгрія не увійде до складу ані Фінляндії, ані Швеції. Цим країнам такий розвиток подій не потрібен.

«Для Інгрії є два шляхи: вона або стане незалежною, або перетвориться на частину постросійської держави», – пояснив активіст.

Нагадаємо, раніше ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, із кожним днем у Росії все сильніше включатиметься фактор національних околиць. Це може призвести до розвалу РФ.

Також 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

Читайте також:

Теги: Україна путін партії звільнення депутат війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда маніпулює на темах, які стосуються ЛГБТ-людей
«Ти або росіянин, або гей». Що транслює російська пропаганда у соціальних мережах
Сьогодні, 12:23
Російські винищувачі здійснили пролетіли низько над кораблями НАТО
Росія влаштувала провокацію у зоні навчань НАТО
Сьогодні, 06:15
Росіяни обрали прізвисько для Арестовича
Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Сьогодні, 12:12

Політика

Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
Незалежність Санкт-Петербурга. Російський політик у вигнанні зробив заяву
Незалежність Санкт-Петербурга. Російський політик у вигнанні зробив заяву
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти
Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
393K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
72K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
65K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
62K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
53K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
36K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту