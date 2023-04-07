У Росії чергова загадкова смерть одного із топ-менеджерів
Топ-менеджера «Якутськенерго» було виявлено мертвим у СІЗО
У Росії знайдено мертвим ще одного сировинного топ-менеджера. Так, у Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка. Про це повідомляє «Комсомольская правда».
Шкурко потрапив до СІЗО 31 березня після затримання у справі про хабар.
Якутське управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) стверджує, що Шкурко вчинив самогубство 4 квітня.
«У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено», – йдеться у прес-релізі.
Шкурко не погоджувався з арештом і оскаржив його напередодні загибелі, 3 квітня.
У Слідчому комітеті коментувати це відмовились. «Якутськенерго» також проігнорувало запити від ЗМІ.
49-річний Шкурко відповідав за технічне керівництво ПАТ «Якутськенерго», що належить «Русгідро». У покійного топ-менеджера залишилася дружина та двоє синів.
За підрахунками російських ЗМІ, за 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 російських топ-менеджерів, бізнесменів та управлінців.
Зокрема, наприкінці лютого у несвідомому стані у підмосковному будинку було виявлено нафтового олігарха кінця 1990-х – початку 2000-х років В'ячеслава Ровнейко, врятувати його не вдалося.
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