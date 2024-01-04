Розвідка знищила на аеродромі РФ літак Су-34

Спецоперація була проведена на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську

У ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За успішною операцією стоїть Головне управління розвідки. Про це повідомили джерела в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

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«В ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Це операція ГУР», – розповіло джерело виданню.

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