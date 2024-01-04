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Розвідка знищила на аеродромі РФ літак Су-34

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка знищила на аеродромі РФ літак Су-34
фото: з відкритих джерел

Спецоперація була проведена на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську

У ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За успішною операцією стоїть Головне управління розвідки. Про це повідомили джерела в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

«В ніч на 4 січня на аеродромі «Шагол» у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Це операція ГУР», – розповіло джерело виданню.

Раніше розвідка повідомила деталі щодо вербування російських військових.

Також розвідка розкрила нові деталі спецоперації у Криму українських військових

Теги: літак розвідка

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