У Росії несподівано вмер 40-річний бізнесмен, що виробляв системи прослушки для ФСБ

Антон Черепенніков також брав участь у реалізації закону про ізоляцію Рунету

Помер засновник групи IT-компаній «ИКС холдинг» Антон Черепенніков. Попередня причина смерті – зупинка серця. Бізнесмену було 40 років. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Черепенніков створив групу «ИКС холдинг» у грудні 2018 року. Холдинг об'єднує близько 30 технологічних компаній, у тому числі розробників систем оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) – спеціального обладнання, за допомогою якого спецслужби можуть прослуховувати телефони і відстежувати інтернет-активність людей, які їх цікавлять. Оператори зобов'язані встановлювати це обладнання в рамках «закону Ярової».

У 2021 році видання VTimes повідомляло, що Черепенніков брав участь у реалізації закону про ізоляцію Рунету.

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Крім того, Черепенніков входив до ради директорів «Мегафону», а до 2019 року володів кіберспортивною командою Virtus.pro. 25 лютого 2023 року його та «ИКС холдинг» включили до списків санкцій США.

Нагадаємо, у курортному місті Анталія на середземноморському узбережжі Туреччини згорів готель. Двоє людей загинуло, десять поранено.