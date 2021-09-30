У Росії невідомий вбив трьох студенток. Деталі приголомшливої історії

У вечір трагедії вдома у дівчат була вечірка

На тілі жертв виявили численні колото-різані рани

В Оренбурзькій області Росії цієї ночі сталося мотороше потрійне вбивство, жертвами якого стали молоді студентки медичного коледжу. Про це пише Gazeta.ru.

Трагедія трапилася у місті Гай близько 04:45 за місцевим часом, заявили у слідчому комітеті Росії. Вогнеборці виїхали на гасіння пожежі у квартирі багатоповерхівки на вулиці Молодіжній. На місці події вони виявили тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті. У дворі будинку знайшли ще одне жіноче тіло з такими ж слідами.

фото: NewsBash

Спершу повідомляли, що дівчат вбили сокирою. Згодом цю інформацію заперечили – на тілі жертв виявили численні колото-різані рани.

За даними телеграм-каналу Shot, у вечір трагедії вдома у дівчат була вечірка. У квартирі, яку вони всі троє орендували, знайшли пляшки з-під алкоголю. 18-річну Адилю Карімову та 19-річну Зульфію Санкіну нападник вбив всередині квартири. Їхня 17-річна сусідка Айгіза Уметкулова поранена вибігла на вулицю. Дівчина встигла пройти 70 метрів, а після того померла.

Наразі слідчі з'ясовують, хто ще був з дівчатами на вечірці.

Тим часом ЗМІ опублікували фото ймовірного підозрюваного у вбивстві дівчат. Ним виявився 18-річний Анвар Сингізов. Варто вказати, що наразі поліцейські офіційно не оголошували йому про підозру у вбивстві.

Сам хлопець усі звинувачення заперечує. Він каже, що у той час був в Уфі, а з вбитими дівчатами вже давно не спілкувався.

«З дівчатами я давно не спілкувався. Так, привіт – привіт, па-па – па-па. Це все. Мені пишуть журналісти, по телевізору кажуть. Не знаю вбивцю, взагалі не знаю», – сказав Сингізов.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство двох та більше осіб.

Нагадаємо, у Конго живцем спалили вісім жінок.