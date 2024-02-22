Росія вирішила «підкупити» Індію сотнями надзвукових крилатих ракет

Підприємство BrahMos Aerospace підпише контракт із Міністерством оборони Індії на постачання понад 200 надзвукових крилатих ракет

Міністерство оборони Індії уклало контракт із компанією BrahMos Aerospace на постачання понад 200 надзвукових крилатих ракет збільшеної дальності. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на свої джерела в Нью-Делі.

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Ця компанія – спільне підприємство Росії та Індії. Ракета створена російським НУО машинобудування та індійською Організацією оборонних досліджень та розробок. «Угода схвалена. Контракт буде підписано на початку березня», – розповів співрозмовник.

Ракета BrahMos відрізняється високою дальністю польоту – 450 кілометрів. Вона розвиває швидкість, що перевищує швидкість звуку приблизно в 2,8 рази. Передбачається, що індійська армія озброїть цими ракетами чотири новітні есмінці класу Visakhapatnam і ще сім фрегатів типу 17А. Вартість угоди оцінюється у $2,3 млрд.

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Ракети вже перебувають на озброєнні індійських ЗС. BrahMos Aerospace також пропонує їх на експорт у треті країни. Першим іноземним замовником ракет BrahMos стали Філіппіни.

Нагадаємо, Росія не залишає планів військового співробітництва із Індією. Новий завод, де серійно вироблятимуть російсько-індійські крилаті ракети нового покоління BrahMos-NG, розпочне роботу наприкінці 2025 року. Про це заявив директор з експорту компанії «Брамос» Правін Патхак.

BrahMos Aerospace – спільне індійсько-російське підприємство, що виробляє надзвукові крилаті ракети, які можна запускати з підводних човнів, кораблів, літаків або з наземних платформ. Підприємство було створено у 1998 році та названо на честь річок Брахмапутра та Москва. Російську сторону у спільному підприємстві представляє «НУО Машинобудування».