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Понад 600 загиблих: розвідка підтвердила втрати росіян у Білгородській та Курській областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Понад 600 загиблих: розвідка підтвердила втрати росіян у Білгородській та Курській областях
Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими
фото з відкритих джерел

Добровольці захопили полон 27 російських солдатів

Головне управління розвідки міністерства оборони України підтвердило значні втрати російських військ – понад 600 вбитих і 800 поранених під час рейдів легіону «Свобода Росії», Російського Добровольчого Корпусу та Сибірського батальйону у Білгородській і Курській областях. Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ворог продовжує проводити на окремих ділянках наступальні дії. Але ті самі події на прикордонних з Україною областях справді допомогли відтягнути сили і засоби противника і увагу на інші важливі для Путіна ділянки. Легіон «Свобода Росії», РДК щойно оголосили про втрати ворога за цей період. Ми можемо їх підтвердити. Це дуже серйозні цифри. Понад 600 загиблих, вбитих, ліквідованих окупантів. Понад 800 поранених, 20 бронемашин, БТР, БМП і 7 танків. Тобто це серйозні втрати на ділянці, яка давно оголошена ворогом закритою, захищеною», – сказав Юсов.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» стверджує, що під час обмеженої військової операції в Курській і Білгородській областях захопив у полон 27 російських солдатів і завдав великих втрат російським військам, включаючи 613 вбитих, 829 поранених і знищення військової техніки.

Як відомо, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції

Теги: росія втрати добровольці

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