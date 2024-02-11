У Росії помер 71-річний український в’язень

Віктор Демченко перед арештом проживав на території тимчасово окупованої Донецької області

У Росії помер 71-річний громадянин України Віктор Демченко, якого звинувачували у «шпигунстві» та «участі у терористичній організації». Це сталося, ймовірно, у СІЗО на території Ростовської області. Про це повідомили в російській правозахисній організації «Меморіал» із посиланням на інформацію про припинення справи через смерть обвинуваченого, яка з'явилася в картотеці на сайті суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про фігуранта справи і саме звинувачення відомо дуже мало – Демченко народився 1952 року в місті Моспине, де він і проживав. Від 2014 року це місто контролюється так званою ДНР. Чи має він близьких родичів і на якій території – невідомо», – ідеться у повідомленні.

Українця звинувачували за статтями про «шпигунство» (276 КК РФ), «участь у терористичній організації» (частина 2 статті 205.4 КК РФ) та «незаконне зберігання зброї чи боєприпасів» (частина 1 статті 222 КК РФ). Справа щодо нього надійшла до Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону наприкінці серпня 2023 року. Усього відбулося сім засідань по суті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підсудні за цією категорією справ перебувають у ростовських СІЗО.

Раніше у колонії в білоруському Вітебську помер 50-річний політв'язень Вадим Храсько. У серпні 2023 року суд призначив йому три роки ув'язнення за кілька донатів, попри те, що чоловік мав серйозне захворювання.

Нагадаємо, що торік дружина ув’язненого білоруського журналіста «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка Дар’я отримала два роки колонії за інтерв’ю про чоловіка.