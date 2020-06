У лікарні в Тегерані прогримів потужний вибух: щонайменше 13 загиблих

Вибух у клініці, ймовірно, стався через витік газу

У північній частині Тегерана у медичній клініці стався вибух. В результаті інциденту загинуло 13 осіб. Ще шестеро – отримали поранення, їх доставили до лікарні.

Про це 30 червня повідомляє іранське інформагентство Fars.

Вибух у клініці стався через витік газу, повідомив державному телебаченню заступник губернатора Тегерана Хамід Реза Гоудзарі. На місце події прибули рятувальники гасити пожежу.

На відео, знятому очевидцями, зафіксований момент вибуху, а після - густий чорний дим.

«Драматичні кадри вибуху у північному Тегерані. За попередніми повідомленнями, йдеться про вибух газового балону. Це відбувається після іншого вибуху газу минулого тижня», - написав директор з питань політики «Об'єднання проти ядерного Ірану» Джейсон Бродський.

Dramatic footage circulating from ISNA of the explosion in northern Tehran. Initial reports coming in about a gas cylinder explosion. Comes after another alleged gas-related explosion last week. #Iran pic.twitter.com/PyTuVsmjvT