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    У світі

    У лікарні в Тегерані прогримів потужний вибух: щонайменше 13 загиблих

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    У лікарні в Тегерані прогримів потужний вибух: щонайменше 13 загиблих
    Скріншот з відео

    Вибух у клініці, ймовірно, стався через витік газу

    У північній частині Тегерана у медичній клініці стався вибух. В результаті інциденту загинуло 13 осіб. Ще шестеро – отримали поранення, їх доставили до лікарні. 

    Про це 30 червня повідомляє іранське інформагентство Fars.

    Вибух у клініці стався через витік газу, повідомив державному телебаченню заступник губернатора Тегерана Хамід Реза Гоудзарі. На місце події прибули рятувальники гасити пожежу.

    На відео, знятому очевидцями, зафіксований момент вибуху, а після - густий чорний дим. 

    «Драматичні кадри вибуху у північному Тегерані. За попередніми повідомленнями, йдеться про вибух газового балону. Це відбувається після іншого вибуху газу минулого тижня», - написав директор з питань політики «Об'єднання проти ядерного Ірану» Джейсон Бродський.

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