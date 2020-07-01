У лікарні в Тегерані прогримів потужний вибух: щонайменше 13 загиблих
Вибух у клініці, ймовірно, стався через витік газу
У північній частині Тегерана у медичній клініці стався вибух. В результаті інциденту загинуло 13 осіб. Ще шестеро – отримали поранення, їх доставили до лікарні.
Про це 30 червня повідомляє іранське інформагентство Fars.
Вибух у клініці стався через витік газу, повідомив державному телебаченню заступник губернатора Тегерана Хамід Реза Гоудзарі. На місце події прибули рятувальники гасити пожежу.
На відео, знятому очевидцями, зафіксований момент вибуху, а після - густий чорний дим.
Explosion in north #Tehran, #Iran pic.twitter.com/KD7Vrl964r— Hossein Ghazanfari (@TehranDC) June 30, 2020
«Драматичні кадри вибуху у північному Тегерані. За попередніми повідомленнями, йдеться про вибух газового балону. Це відбувається після іншого вибуху газу минулого тижня», - написав директор з питань політики «Об'єднання проти ядерного Ірану» Джейсон Бродський.
Dramatic footage circulating from ISNA of the explosion in northern Tehran. Initial reports coming in about a gas cylinder explosion. Comes after another alleged gas-related explosion last week. #Iran pic.twitter.com/PyTuVsmjvT— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 30, 2020