У Росії порадили потерпілому від «Новачка» судитися не з ними, а з Британією



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Британець Чарлі Роулі, який був отруєний нервово-паралітичною речовиною «Новачок», планує подати до суду на Росію

У посольстві РФ заявили, що Роулі повинен домагатися відповідей від британської, а не російської влади

Посольство Росії у Великобританії відреагувало на плани отруєного «Новачком» британця Чарлі Роулі відсудити у Росії мільйон фунтів.

Коментар диппредставництва наводить «Рбк».

У російській дипмісії заявили, що Роулі повинен домагатися відповідей від британської, а не російської влади.

На думку дипломатів, з боку Роулі було б логічно подати до суду на Великобританію. У посольстві Росії впевнені, що Лондон нібито замовчує обставини його отруєння, тим самим порушуючи право британця на справедливий судовий розгляд.

Коментуючи інформацію про можливість подачі позову проти Росії, в посольстві нагадали про непідсудність країни британським судам.

Дипломати додали, що правоохоронна і судова системи Росії нібито «з самого початку були готові виконати свої обов’язки в контексті отруєння в Солсбері», однак Великобританія відмовилася від співпраці.

Раніше повідомлялося, що британець Чарлі Роулі, який був отруєний нервово-паралітичною речовиною «Новачок», планує подати до суду на Росію і зажадав компенсацію в розмірі мільйона фунтів.

Нагадаємо, 30 червня 2018 року в британському місті Еймсбері 44-річна Дон Стерджесс і її 45-річний супутник Чарлі Роулі були госпіталізовані в критичному стані. Це сталося після отруєння нервово-паралітичною речовин.

Пізніше з'ясувалося, що незадовго до інциденту Роулі знайшов на вулиці флакон парфуму в дорогій упаковці. Чоловік вирішив подарувати його своїй супутниці.

Жінку доставили в лікарню, де вона згодом померла. Роулі ж кілька разів лежав у лікарні, проте в результаті відновився і був виписаний.

Посол Росії у Британії наполягав, що РФ нікого не труїла «Новачком» в Еймсбері.