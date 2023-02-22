Росія подарувала ковбасу вдовам окупантів

Життя своїх «героїв» Росія оцінює в декілька палок ковбаси та сосиски

Адміністрація Владивостока подарувала дружинам загиблих в Україні російських окупантів продуктові набори – ковбасу та сосиски. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Місцева влада уточнила, що вручення подарунків проводилося спільно з компанією «Ратимір». На її сайті вказано, що це «один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході». Серед продукції «Ратиміра» – ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати. Судячи з публікацій у соцмережах компанії, вона не вперше співпрацює з російською владою.

Цікаво, що спочатку інформація про такі подарунки була опублкована в офіційному Telegram-каналі відомства, проте після того, як новина поширилась у ЗМІ, публікацію було видалено. Її копія збереглася в архіві.

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Жінок та матерів російських терористів, які беруть участь у війні проти України, регулярно нагороджують подібними подарунками. Крім продуктових наборів їм вручають рушники, медалі та грошові суми.

А нещодавно вдови російських окупантів отримали у Москві «роскішні подарунки».

Щоправда, подарунки мають один суттєвий нюанс – хутряні вироби явно не нові, а вже були у вжитку. До речі, російська влада потім хутко ці шуби відібрала назад. Мовляв, для заміни на «більш якісні», а потім заявили про «помилку» – і залишили росіянок без подарунків та чоловіків.

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Влада РФ також потішила родину загиблого окупанта пачкою пельменів. Місцеві чиновники роздали пельмені сім'ям загиблих мобілізованих в рамках акції «Ліпи добро». А родичів мобілізованих для участі у війні проти України жителів російського Сахаліну місцеві чиновники вирішили підтримати рибою.

Нагадаємо, що російські вдови, чоловіки яких загинули на війні в Україні, звернулися до Путіна з проханням провести масштабну мобілізацію та не випускати чоловіків з Росії за кордон.