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У Росії розбився гелікоптер: на борту було дев'ять людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії розбився гелікоптер: на борту було дев'ять людей
фото з відкритих джерел

Внаслідок аварії, як мінімум чотири особи постраждали

У Росії під Мурманськом розбився вертоліт. На борту гелікоптера було вісім людей. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на екстрені служби.

Як зазначається, на борту перебувало дев'ять осіб, у тому числі троє членів екіпажу.

На місце прибули рятувальники та на снігоходах доставляють пасажирів вертольота до села Ловозеро. Вертоліт виконував рейс між селами Краснощілля – Ловозеро, і був змушений здійснити жорстку посадку.

Варто зазначити, що сьогодні у Мурманській області вирує негода. У регіоні сильні снігопади та обмежена видимість. Тому частину трас в області перекрили.

Раніше повідомлялося, що в Улан-Уде (Бурятія)  розбився вертоліт, на борту якого було три особи.

Теги: гелікоптер вертоліт

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