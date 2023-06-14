У Росії спалахнула потужна пожежа на електростанції (відео)

Станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею чули звуки вибуху

У Ростовській області горить Новочеркаська державна районна електростанція. Ця станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області. Відео поширюється у соцмережах.

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«На Новочеркаській ДРЕС сильна пожежа. За попередніми даними горить покрівля на 6-му енергоблоці. Площа пожежі 200 квадратних метрів», – йдеться в описі відео.

Також місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею чули звуки вибуху.

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Новочеркаська ДРЕС входить до складу російської енергогенеруючої компанії ВАТ «ОГК-6». Станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області, забезпечуючи електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області.

Встановлена електрична потужність станції складає 2112 МВт, на ГРЕС працює вісім енергоблоків одиничною потужністю 300 МВт з турбінами виробництва ВАТ «Турбоатом».

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.