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У Росії спалахнула потужна пожежа на електростанції (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії спалахнула потужна пожежа на електростанції (відео)
Станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області
фото: скрін із відео

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею чули звуки вибуху

У Ростовській області горить Новочеркаська державна районна електростанція. Ця станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області. Відео поширюється у соцмережах.

«На Новочеркаській ДРЕС сильна пожежа. За попередніми даними горить покрівля на 6-му енергоблоці. Площа пожежі 200 квадратних метрів», – йдеться в описі відео.

Також місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею чули звуки вибуху.

Новочеркаська ДРЕС входить до складу російської енергогенеруючої компанії ВАТ «ОГК-6». Станція є основним джерелом генерації електроенергії в Ростовській області, забезпечуючи електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області.

Встановлена електрична потужність станції складає 2112 МВт, на ГРЕС працює вісім енергоблоків одиничною потужністю 300 МВт з турбінами виробництва ВАТ «Турбоатом».

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень. 

Теги: росія пожежа електроенергія

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