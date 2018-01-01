У Росії стартує дострокове голосування на виборах президента

Планується, що достроково проголосують близько 120 тисяч російських виборців

У неділю, 25 лютого, починається дострокове голосування на виборах президента Росії у віддалених і важкодоступних районах, на полярних станціях і суднах РФ. Також часто достроково можуть голосувати мисливці, рибалки, лісозаготівники, гірники, працівники маяків і заповідників. Як повідомляє «Тасс», після закінчення дострокового



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Вибори в РФ

Планується, що достроково проголосують близько 120 тисяч російських виборців

У неділю, 25 лютого, починається дострокове голосування на виборах президента Росії у віддалених і важкодоступних районах, на полярних станціях і суднах РФ.

Також часто достроково можуть голосувати мисливці, рибалки, лісозаготівники, гірники, працівники маяків і заповідників.

Як повідомляє «Тасс», після закінчення дострокового голосування виборчі скриньки опечатуються і відкриваються тільки при підрахунку голосів на відповідній ділянці по завершенню дня виборів.

«За попередніми даними виборчих комісій суб'єктів РФ, дострокове голосування пройде на території 35 суб'єктів. Планується, що достроково проголосують близько 120 тис. виборців - це вахтовики, оленярі, працівники мисливства, золотошукачі, працівники маяків, місцеві жителі, військові», - заявив заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв.

Він поінформував також, що в 10 регіонах буде організовано голосування на суднах в морі.

«Приблизно на 900 виборчих дільницях, де попередньо проголосують близько 30 тисяч виборців, зовсім невелика кількість», - зазначив він.

Як відомо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня.

У них беруть участь вісім кандидатів - Сергій Бабурін («Російський загальнонародний союз»), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Володимир Путін (самовисуванець), Ксенія Собчак ( «Громадянська ініціатива»), Максим Сурайкін («Комуністи Росії»), Борис Титов («Партія зростання») і Григорій Явлінський («Яблуко»).

До слова, у Росії опублікували явку на виборах, які ще не відбулись.

Цього тижня МЗС України висловило протест РФ через президентські вибори в окупованому Криму і пригрозило санкціями.

Раніше росЗМІ повідомляли, що на президентських виборах в РФ Путін може проголосувати в окупованому Севастополі.