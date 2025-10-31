У Росії в онлайн-магазині продають іграшкові «шахеди» з петардами

На російському сайті Ozon з’явилися планери-іграшки у вигляді дронів «шахед», у «дорослій» версії встановлена петарда, яка вибухає при зіткненні

У російському інтернет-магазині Ozon продають іграшкові копії дронів «шахед» – дитячу версію та «дорослу» модель, яка містить петарду й імітує вибух при зіткненні. В описі товару іграшку позиціонують як «ідеальний подарунок для маленьких патріотів і майбутніх підкорювачів неба». Ціна – близько 351 рубля (приблизно 3,3 фунта) за дитячу модель і 480 рублів (4,5 фунта) за «дорослу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У рекламних відео показано, як дитина запускає планер, після чого його «носова частина» нібито вибухає. На упаковці й у промоматеріалах використовують символіку й зображення, пов’язані з кампанією мілітаризації дітей у РФ, деякі мотиви перегукуються з ресурсом «Сталінські соколи», який рекламує службу в армії.

Продаж «вибухових іграшок» викликав критику на тлі реального застосування «шахед» – іранських безпілотників, які Москва використовує для атак по Україні. Минулого тижня один із таких дронів потрапив у дитячий садок у Харкові, де перебували 48 дітей.

За даними журналістів, виробництво іграшок може бути пов’язане з промисловою зоною «Алабуга» в Татарстані, де, за повідомленнями, збирають бойові «шахеди» і залучають до роботи неповнолітніх учнів технікумів, керівник цього підприємства вже потрапив під санкції США через експлуатацію підлітків.

У Ozon відреагували, що не спеціалізуються на військовій продукції і що всі товари проходять перевірку сертифікатів. Після публікацій одна з трьох позицій товару була видалена з сайту, однак дитяча модель залишилась доступною для покупки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Telegraph (@telegraph)

Як повідомлялося, Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

«Главком» писав, що Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Зазначається, що Китай все більше обмежує експорт компонентів для дронів в Україну. Пекін також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща.