WSJ: Китай став головним постачальником деталей для російських дронів

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
WSJ: Китай став головним постачальником деталей для російських дронів
Китай для РФ став ключовим зовнішнім постачальником критичних компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи, для безпілотників типу Shahed
Від липня 2023-го до лютого 2025 року російська компанія придбала у Китаю двигунів більш ніж на $83 млн

Китай, попри офіційні заяви про нейтралітет, фактично став головним джерелом комплектуючих для російських військових дронів, що застосовуються у війні проти України. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неопубліковані звіти, підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, Пекін не постачає зброю напряму, однак не обмежує експорт товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях, передає «Главком».

Згідно з цими документами, у 2024 році Росія придбала понад 3,3 млн двигунів у китайської компанії Shenzhen Kiosk Electronic. Інформацію підтвердив київський Центр оборонних реформ, який зібрав дані на основі митної статистики, корпоративних звітів та розвідувальної інформації.

Формально двигуни можна застосовувати у побутовій техніці – наприклад, у пральних машинах, помпах або електросамокатах. Проте їхнім фактичним отримувачем стало московське ТОВ «Рустакт», зареєстроване 22 лютого 2022 року. Компанія спеціалізується на виробництві FPV-дронів, а її виручка у 2023 році перевищила 1 млрд рублів, що у 12 разів більше, ніж роком раніше.

У грудні 2024 року Євросоюз запровадив санкції проти «Рустакту» за допомогу російським військовим, проте підприємство продовжило закупівлі у Китаї. Від липня 2023-го до лютого 2025 року компанія придбала товарів на $294 млн, зокрема двигунів – більш ніж на $83 млн.

Масштаби та структура імпорту свідчать: «Рустакт» виконує роль не лише виробника, а й логістичного центру для інших російських компаній, які збирають дрони.

Подібних випадків у документах десятки. Усі вони демонструють, що Китай фактично став ключовим зовнішнім постачальником критичних компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи, для безпілотників типу Shahed, які Росія використовує для атак на українські міста.

Як повідомлялося, Китай постачає Україні комплектуючі для дронів за низькою ціною. Однак Пекін поступово скорочує продаж важливих компонентів Києву та його союзникам. Український експерт закликає ЄС заповнити цю прогалину.

Зазначається, що Китай все більше обмежує експорт компонентів для дронів в Україну. Пекін також перешкоджає спробам української оборонної промисловості імпортувати китайські електронні компоненти через союзні країни, такі як країни Балтії та Польща. 

До слова, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.

Теги: росія Китай безпілотник

