У Росії атаковано НПЗ у Ярославлі: на території заводу виникла пожежа (відео)

Над НПЗ видніється стовп диму

Вранці 1 жовтня 2025 року у російському місті Ярославль було атаковано місцевий нафтопереробний завод (НПЗ), внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Місцеві мешканці повідомляють, що над містом у районі Московського проспекту піднявся гігантський стовп диму.

За офіційними даними МНС, повідомлення про займання за адресою НПЗ надійшло о 06:28 ранку за місцевим часом.

Офіційно причини пожежі не оголошуються. Наразі інформація уточнюється, і про ступінь пошкодження об'єкта та постраждалих даних немає.

Нагадаємо, наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.