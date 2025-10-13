Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів
В Україні триває 1328-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

Трамп: українці – справді добрі бійці

Президент США Дональд Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про російсько-українську війну, пише «Главком».

Трамп заявив, що Україна тримається дуже гідно, зокрема, на полі бою проти російських окупантів.

«Відверто, віддаю Україні належне – вона тримається дуже гідно. Українці – справді добрі бійці. Вони дуже хороші бійці. Вважаю, що путін виглядав би добре, якби врегулював це. І я думаю, що він це владнає, але подивимося. А якщо він цього не зробить, для нього це погано закінчиться», – сказав він.

Водночас днями, Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну після його слів про зусилля американського лідера щодо розв'язання проблем. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія найближчим часом можуть розпочати переговори. 

«Це жахлива війна. Вона стала найгіршою з часів Другої світової. Ми бачимо, як гинуть люди. Це Росія й Україна. Думаю, ми також долучимося до цього процесу. Є багато причин, чому вони мають це зробити. І, гадаю, вони незабаром сядуть за стіл переговорів», – сказав Трамп.

Теги: росія путін Дональд Трамп військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий загинув у травні 2024 року під час того, як допомагав побратимам дістатися до безпечного місця
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну
10 жовтня, 13:38
Путін брехав Трампу про успіхи на фронті
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
9 жовтня, 10:32
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
2 жовтня, 08:36
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
Прощання з окупантом відбудеться завтра, 25 вересня, у Магнітогорську
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з боксу
24 вересня, 15:39
Пол Йонсон: «Ми повинні прийняти нове європейське мислення»
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
23 вересня, 13:15
Військовослужбовцю загрожує до 12 років вʼязниці
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок – ДБР
23 вересня, 11:27
Шишкін (другий праворуч) у ході поїздки провів два майстер-класи з самбо
Дворазовий чемпіон світу з самбо привіз на Донеччину окупантам ікону і дрон
22 вересня, 11:59
Російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії
Російські винищувачі у просторі НАТО. Боягузство з традиціями
20 вересня, 10:48

Політика

Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції
Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
Зеленський про можливість Трампа зупинити Путіна: у нас складніша ситуація, ніж на Близькому Сході
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua