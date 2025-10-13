«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів

Трамп: українці – справді добрі бійці

Президент США Дональд Трамп на борту президентського літака зробив декілька заяв про російсько-українську війну, пише «Главком».

Трамп заявив, що Україна тримається дуже гідно, зокрема, на полі бою проти російських окупантів.

«Відверто, віддаю Україні належне – вона тримається дуже гідно. Українці – справді добрі бійці. Вони дуже хороші бійці. Вважаю, що путін виглядав би добре, якби врегулював це. І я думаю, що він це владнає, але подивимося. А якщо він цього не зробить, для нього це погано закінчиться», – сказав він.

Водночас днями, Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну після його слів про зусилля американського лідера щодо розв'язання проблем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія найближчим часом можуть розпочати переговори.

«Це жахлива війна. Вона стала найгіршою з часів Другої світової. Ми бачимо, як гинуть люди. Це Росія й Україна. Думаю, ми також долучимося до цього процесу. Є багато причин, чому вони мають це зробити. І, гадаю, вони незабаром сядуть за стіл переговорів», – сказав Трамп.