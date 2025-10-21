Головна Країна Суспільство
СБУ знищила легкомоторні літаки РФ (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Знищено два легкомоторні літаки Росії
фото: скриншот з відео

СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ в черговий раз успішно знищили російські цілі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Наші спеціалісти «відмінусували» два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Така робота по «розчищенню» шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!», – йдеться у повідомленні.

До слова, українська розвідка знищила новітню російську радіолокаційну систему «Валдай» у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО «А» СБУ та ССО ЗСУ уразили низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Серед них – Феодосійський морський нафтовий термінал.

