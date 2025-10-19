Головна Світ Соціум
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: місцеві пабліки

Оренбурзький газопереробний завод називають найбільшим у світі газохімічним комплексом

У ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод у Оренбурзі. У результаті атаки безпілотника на Оренбурзький газопереробний завод почалася пожежа в одному з цехів підприємства. Атаку підтвердив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев, пише «Главком».

За його словами, частково постраждала інфраструктура заводу. Очевидці розповіли, що чули щонайменше сім гучних вибухів та бачили дим. 

Як відомо, Оренбурзький газопереробний завод називають найбільшим у світі газохімічним комплексом, який щорічно переробляє 37,5 мільярда кубометрів газу. Підприємство має на своїй території дев'ять установок для виробництва газу, сім – для виробництва сірки та три – для стабілізації конденсату.

До слова, цієї ночі у Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму. 

