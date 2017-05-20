У Росії вже грозяться вийти з СОТ через позов на 1,39 млрд євро

У Раді Федерації заявили, що політика санкцій не узгоджуються з правилами СОТ

Росія може вийти з Світової організації торгівлі (СОТ) у разі задоволення позову Євросоюзу про стягнення з Росії 1,39 мільярда євро на рік через обмеження імпорту свинини. Про це РІА Новини в неділю, 7 січня, заявив перший заступник голови економічного комітету Ради Федерації РФ Сергій Калашников. «Санкції взагалі не узгоджуються з правилами



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У Раді Федерації заявили, що політика санкцій не узгоджуються з правилами СОТ

Росія може вийти з Світової організації торгівлі (СОТ) у разі задоволення позову Євросоюзу про стягнення з Росії 1,39 мільярда євро на рік через обмеження імпорту свинини. Про це РІА Новини в неділю, 7 січня, заявив перший заступник голови економічного комітету Ради Федерації РФ Сергій Калашников.

«Санкції взагалі не узгоджуються з правилами Світової організації торгівлі», - сказав Калашников.

Він підкреслив, що введення ЄС санкцій проти Росії і у відповідь ембарго на поставки продовольства з Євросоюзу абсолютно поза логікою законодавства, пов'язаного з СОТ.

«У разі задоволення позову Євросоюзу ми, напевно, повинні будемо обмежити свою участь у Світовій організації торгівлі, можливо і повністю», - вважає сенатор.

Калашников також підкреслив, що європейці першими стали порушувати правила СОТ, використовуючи санкційну політику проти РФ.

Раніше стало відомо, що Світова організація торгівлі (СОТ) подала позов до арбітражного суду з вимогою стягнути з Росії 1,39 мільярда євро на рік через те, що Москва в січні 2014 році обмежила імпорт свинини з Європи.