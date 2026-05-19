Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок

У Бішкеку вперше масово зупинили роботу компаній після підозр Заходу щодо можливого обходу обмежень проти Росії

Киргизстан закрив 50 зареєстрованих у країні компаній через ризик подальших санкцій. Це стало першим подібним рішенням влади на тлі уваги Заходу до країн Центральної Азії через можливу допомогу Росії в обході обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Міністерство юстиції Киргизстану повідомило, що видало наказ про одночасне призупинення діяльності 50 юридичних осіб.

У заяві зазначено, що компанії брали участь в операціях, які становили «високий ризик порушення санкцій». Водночас влада не назвала ані конкретні компанії, ані галузі, яких стосується рішення. Також у повідомленні офіційно не згадували Росію.

У киргизькому відомстві заявили, що це стало першим випадком застосування нового механізму виявлення «операцій із високим ризиком та зловмисними намірами».

Нагадаємо, що у Європейському Союзі розглядають можливість перегляду підходів до міжнародної допомоги країнам, які підтримують Росію або Іран. У Брюсселі, що держави, які підтримують Москву чи Тегеран, можуть зіткнутися зі скороченням або перенаправленням європейської допомоги.

Євросоюз має перейти до більш «гнучкого і стратегічного» підходу у питаннях фінансування на тлі посилення глобальної конкуренції. Водночас Каллас зазначила, що конкретні механізми можливих змін наразі ще не визначені. Паралельно у ЄС тривають дискусії щодо майбутнього інвестиційної програми «Глобальний шлюз» обсягом близько €300 млрд.

