Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Киргизстан потрапив у поле зору Заходу через обхід санкцій
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Бішкеку вперше масово зупинили роботу компаній після підозр Заходу щодо можливого обходу обмежень проти Росії

Киргизстан закрив 50 зареєстрованих у країні компаній через ризик подальших санкцій. Це стало першим подібним рішенням влади на тлі уваги Заходу до країн Центральної Азії через можливу допомогу Росії в обході обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Міністерство юстиції Киргизстану повідомило, що видало наказ про одночасне призупинення діяльності 50 юридичних осіб.

У заяві зазначено, що компанії брали участь в операціях, які становили «високий ризик порушення санкцій». Водночас влада не назвала ані конкретні компанії, ані галузі, яких стосується рішення. Також у повідомленні офіційно не згадували Росію.

У киргизькому відомстві заявили, що це стало першим випадком застосування нового механізму виявлення «операцій із високим ризиком та зловмисними намірами».

Нагадаємо, що у Європейському Союзі розглядають можливість перегляду підходів до міжнародної допомоги країнам, які підтримують Росію або Іран.  У Брюсселі, що держави, які підтримують Москву чи Тегеран, можуть зіткнутися зі скороченням або перенаправленням європейської допомоги.

Євросоюз має перейти до більш «гнучкого і стратегічного» підходу у питаннях фінансування на тлі посилення глобальної конкуренції. Водночас Каллас зазначила, що конкретні механізми можливих змін наразі ще не визначені. Паралельно у ЄС тривають дискусії щодо майбутнього інвестиційної програми «Глобальний шлюз» обсягом близько €300 млрд.

До слова Російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій. Росія вже несе значні втрати у війні та втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Він наголосив, що оголошення загальної мобілізації могло б серйозно підірвати внутрішню стабільність у країні та викликати невдоволення серед населення.

Читайте також:

Теги: росія санкції Киргизстан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як пожежі показують слабкість Путіна
Чому чорний дим Туапсе важливий
1 травня, 13:43
Власюк зробив заяву про 21-й пакет санкцій проти РФ
20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти
23 квiтня, 19:34
РФ переоформила танкери і відправила в Арктику
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
29 квiтня, 13:24
Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
6 травня, 07:55
Засідання уряду Киргизстана
Киргизстан на літо змінює дрес-код для чиновників: у чому причина
13 травня, 15:00
СБУ затримала фігуранта схеми постачання кораблів для РФ
СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ
14 травня, 11:45
Індія боїться нафтової кризи та просить США про поступки
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
14 травня, 14:37
Жееналієв провів у професійній кар'єрі чотири бої, здобувши дві перемоги і зазнавши двох поразок
Киргизький боєць ММА загинув під час порятунку дівчинки, яка тонула в озері
15 травня, 11:23
На Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 росіяни та білоруси виступатимуть без національних прапорів
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
15 травня, 15:21

Соціум

НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
Пентагон запросив українські бойові розробки для тестування
Пентагон запросив українські бойові розробки для тестування

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua