ООН відповіла, скільки у світу є часу до продовольчої кризи, спричиненої блокадою Ормузької протоки

Ормузька протока є головною «артерією» не лише для нафти та газу, а й для світового ринку міндобрив, значна частина яких виробляється саме в країнах Перської затоки

Закриття Ормузької протоки – це не тимчасове порушення, а початок системного шоку для світових цін на продовольств

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН заявила, що блокування Ормузької протоки здатне спровокувати масштабний стрибок світових цін на їжу вже за шість-дванадцять місяців, якщо уряди країн не вживуть термінових заходів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Економіст Максімо Тореро закликав держави оперативно розробляти стратегії для підвищення стійкості до цього тиску та пом'якшення можливих наслідків. За оцінками відомства, цінова динаміка наприкінці поточного року та на початку 2027 року залежатиме від рішень аграріїв та урядів щодо фінансування, імпорту, вибору культур та використання добрив. Наслідки нестабільності відчуваються вже зараз: через дорогі енергоносії та конфлікт на Близькому Сході світовий індекс продовольчих цін продемонстрував зростання у квітні третій місяць поспіль.

Експерти пояснюють, що криза розвиватиметься поетапно – від подорожчання палива й добрив до зниження врожайності та фінального зростання цін у магазинах. Насамперед під ударом опиняться вразливі країни Азії, Африки та Латинської Америки, які критично залежать від постачань азотних добрив із близькосхідного регіону.

Попередження від ООН з'явилося одразу після публікації плану Європейської комісії, який фокусується лише на тривалих перспективах, як-от переробка відходів фермерства, але не задіює швидкі інструменти підтримки аграріїв ЄС через скасування вуглецевого податку на кордоні чи мит на імпорт добрив із Росії та Білорусі. У зв'язку з цим продовольча та сільськогосподарська організація ООН закликає світову спільноту оперативно шукати альтернативні логістичні маршрути в обхід протоки, відмовитися від внутрішніх експортних заборон та гарантувати безперешкодний рух гуманітарних вантажів із продовольством.

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочали масштабну операцію з постачання сирої нафти зі свого стратегічного нафтового резерву (SPR). Перші партії палива вже прямують до Туреччини, а також до низки європейських країн. Такі кроки Білого дому зумовлені намаганням зупинити стрімке зростання цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані, що дестабілізувала світовий ринок. Для стабілізації ситуації США вперше в історії ухвалили рішення вивільнити 172 млн барелів нафти зі стратегічних запасів.