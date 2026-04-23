Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Балтійські країни перебудували економіку і посилили тиск на РФ
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Регіон обвалив економічні зв’язки з РФ і закликав ЄС не повертатися до співпраці

Країни Балтії остаточно розірвали економічні зв’язки з Росією та закликають інші держави Європейського Союзу не повертатися до нормалізації відносин із Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Балтійський курс: стратегічний розрив із РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що повернення до попереднього формату співпраці з Росією більше неможливе. За його словами, навіть після завершення війни Росія залишатиметься загрозою, тому політика постійного тиску має зберігатися.

Попри те, що окремі європейські політики допускають можливість відновлення контактів із РФ, країни Балтії демонструють протилежний курс – повну переорієнтацію на західні ринки та безпекові структури.

Ці зміни мають системний характер і вже призвели до різкого скорочення економічної взаємодії з Росією. За оцінками аналітиків, торгівля Естонії, Латвії та Литви з РФ впала на 91% у період з 2021 до 2025 року.

Енергетика і транспорт

Відмова від російських ресурсів також суттєво вплинула на транспортну та енергетичну інфраструктуру регіону. У Латвії обсяги залізничних перевезень скоротилися приблизно вдвічі після припинення транзиту російського вугілля та нафти.

Водночас Литва посилила енергетичну незалежність, збільшивши інвестиції в сектор на 25%. Це дозволило значно наростити виробництво відновлюваної енергії та наблизитися до самозабезпечення.

Адаптація бізнесу

Бізнес також був змушений адаптуватися до нових умов. Зокрема, естонські виробники оперативно замінили російську сировину поставками зі Скандинавії та налагодили співпрацю з новими партнерами.

«На практиці це означає, що нам зараз потрібно розмовляти з постачальниками більше англійською, ніж російською», – зазначила виконавча директорка естонської компанії Puidukoda Евелі Опманн.

Курс на повний розрив

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліна підкреслила, що повномасштабна війна Росії проти України безповоротно змінила економічну модель регіону. За її словами, інфраструктура і порти Балтії вже працюють у новій реальності, де співпраця з Росією більше не розглядається.

Крім того, у Латвії обговорюють можливість запровадження законодавчих механізмів для публічного визначення компаній, які продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, щоб стимулювати повний розрив таких зв’язків.

Нагадаємо, що Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування. Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі. У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння.

Читайте також:

Теги: Балтія росія Що буде з Євросоюзом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туапсинський нафтопереробний завод та супутня портова інфраструктура стали регулярними цілями масованих атак
Чотири роки тому мешканці Туапсе радо вітали вбивства українців (відеодоказ)
Сьогодні, 12:49
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США
Генштаб підтвердив ураження комплексу за кілька мільйонів доларів
4 квiтня, 14:44
Безпілотники атакували Тольятті у РФ: уражено два заводи
Безпілотники атакували Тольятті у РФ: уражено два заводи
4 квiтня, 03:31
Нові покупки в додатках та поновлення передплат більше недоступні для росіян
Apple відключила всі способи оплати для користувачів із Росії
2 квiтня, 21:54
Латвійські військові виявили іноземний дрон
Латвія виявила невідомий дрон біля кордону з Росією
31 березня, 08:42
На провокацію Кремль може піти, лише якщо відчує безпосередню загрозу діючому режиму
Чи нападе Путін на Естонію? Клімкін пояснив задум російського диктатора
29 березня, 15:35
Борис Гребенщиков визнаний в Росії іноземним агентом
Російському музиканту Борису Гребенщикову загрожує покарання за нове громадянство: деталі
26 березня, 10:03

Політика

Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
20-й пакет санкцій ЄС вдарив по фінансах і експортних схемах РФ: подробиці
Іран сформував нову модель влади після загибелі Хаменеї
Іран сформував нову модель влади після загибелі Хаменеї
ЄС розпочав підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії: подробиці
ЄС розпочав підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії: подробиці

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua