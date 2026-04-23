Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою

Регіон обвалив економічні зв’язки з РФ і закликав ЄС не повертатися до співпраці

Країни Балтії остаточно розірвали економічні зв’язки з Росією та закликають інші держави Європейського Союзу не повертатися до нормалізації відносин із Москвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Балтійський курс: стратегічний розрив із РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що повернення до попереднього формату співпраці з Росією більше неможливе. За його словами, навіть після завершення війни Росія залишатиметься загрозою, тому політика постійного тиску має зберігатися.

Попри те, що окремі європейські політики допускають можливість відновлення контактів із РФ, країни Балтії демонструють протилежний курс – повну переорієнтацію на західні ринки та безпекові структури.

Ці зміни мають системний характер і вже призвели до різкого скорочення економічної взаємодії з Росією. За оцінками аналітиків, торгівля Естонії, Латвії та Литви з РФ впала на 91% у період з 2021 до 2025 року.

Енергетика і транспорт

Відмова від російських ресурсів також суттєво вплинула на транспортну та енергетичну інфраструктуру регіону. У Латвії обсяги залізничних перевезень скоротилися приблизно вдвічі після припинення транзиту російського вугілля та нафти.

Водночас Литва посилила енергетичну незалежність, збільшивши інвестиції в сектор на 25%. Це дозволило значно наростити виробництво відновлюваної енергії та наблизитися до самозабезпечення.

Адаптація бізнесу

Бізнес також був змушений адаптуватися до нових умов. Зокрема, естонські виробники оперативно замінили російську сировину поставками зі Скандинавії та налагодили співпрацю з новими партнерами.

«На практиці це означає, що нам зараз потрібно розмовляти з постачальниками більше англійською, ніж російською», – зазначила виконавча директорка естонської компанії Puidukoda Евелі Опманн.

Курс на повний розрив

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліна підкреслила, що повномасштабна війна Росії проти України безповоротно змінила економічну модель регіону. За її словами, інфраструктура і порти Балтії вже працюють у новій реальності, де співпраця з Росією більше не розглядається.

Крім того, у Латвії обговорюють можливість запровадження законодавчих механізмів для публічного визначення компаній, які продовжують торгувати з Росією та Білоруссю, щоб стимулювати повний розрив таких зв’язків.

Нагадаємо, що Франція та Польща планують провести спільні військові навчання на східному фланзі НАТО, під час яких відпрацьовуватимуть елементи ядерного стримування. Маневри відбудуться найближчим часом у районі Балтійського моря та на півночі Польщі. У їх межах французькі винищувачі Rafale, оснащені ракетами ASMP з ядерними боєголовками, виконуватимуть тренування з умовного застосування такого озброєння.