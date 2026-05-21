ЄС посилює депортації мігрантів: які країни видворяють найбільше людей

У 2025 році було видано майже півмільйона наказів про репатріацію, що є найвищим показником з 2019 року

Кількість іммігрантів та осіб, які шукають притулку в ЄС, зменшується, тоді як кількість рішень про репатріацію зростає. Найбільше людей висилають Німеччина, Франція та Швеція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, за останні чотири роки кількість нових мігрантів, які в’їжджають до ЄС, постійно зменшувалась, зокрема з 5,4 млн до 4,5 млн осіб у 2024 році (-24%). У 2025 році кількість шукачів притулку, яким надано статус захисту, також скоротилася, досягнувши 361 тис., що є найнижчим рівнем з 2019 року.

У 2025 році було видано майже півмільйона наказів про репатріацію – це найвищий показник з 2019 року. Хоча фактично повертається лише невелика частина з них, кількість вислань минулого року – 155 тис. – стала найбільшою з 2020 року.

Європейський комісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив, що блок перебуває «на фінальному етапі найбільшої на сьогодні реформи європейської системи надання притулку та міграції». «Завдяки їй ми посилюємо захист наших зовнішніх кордонів, запроваджуючи найсучаснішу у світі систему управління кордонами – систему в’їзду/виїзду», – сказав він.

Бруннер зазначив, що ЄС також посилює співпрацю з третіми країнами з метою управління міграцією та запобігання незаконному перетину кордону та незаконному ввезенню мігрантів, додавши, однак, що попереду ще «багато роботи».

Які країни ЄС репатріюють найбільше мігрантів

Найчастіше у 2025 році додому відправляли громадян Туреччини. Їх кількість перевищила 13 тис. осіб. Далі у списку грузини – 10 475 людей, а також сирійці та албанці.

За останній рік Німеччина здійснила майже 30 тис. вислань. Франція депортувала 15 тис. осіб, а Швеція – понад 11 тис. Тим часом Іспанія видала 54 тис. наказів, Нідерланди – 32 тис.

Хто видав найбільше наказів про репатріацію

Лідером за наказами про депортацію є Франція, яка виписала їх 138 тис. Водночас більшість людей, які отримали такий документ у Франції, зрештою залишилися в країні. Органи влади часто не можуть встановити країну походження людини. Інколи заважають проблеми зі здоров’ям або статус неповнолітнього.

Крім того, на кордонах мігрантам стали відмовляти частіше. У 2025 році в’їзд було заборонено для 133 тис. осіб. Найчастіша причина – відсутність чіткої мети поїздки, а це кожен третій випадок.

Польща повідомила про найбільшу кількість мігрантів, яких розвернули на кордоні – майже 30 тис. Франція посіла друге місце з показником 12 тис. Ще 17% людей не впустили через порушення термінів перебування, зокрема у багатьох не було дійсних віз.

До слова, Національний банк України прогнозує, що масове повернення українських мігрантів може розпочатися у 2027–2028 роках. Водночас експерти сумніваються в реалістичності таких оцінок і наголошують: ключовим фактором залишатиметься безпека, рівень життя та можливості працевлаштування в Україні.