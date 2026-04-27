ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари

Єгор Голівець
Російська система ППО втрачає ефективність
Перевантажена оборона не встигає реагувати, удари вже дістали стратегічні об’єкти в глибині РФ

Українські сили виявили критичну вразливість російської протиповітряної оборони та активно її використовують для ударів по тилових цілях. Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики зазначають, що російська система ППО не справляється з потоком атак і втрачає ефективність. Зокрема, під час ударів по Севастополю були уражені російські військові кораблі та об’єкти берегової інфраструктури. Також атаки зачепили Ярославський нафтопереробний завод – один із ключових елементів паливної системи Росії.

За оцінками ISW, лише за останні два тижні Україна завдала щонайменше 10 ударів по нафтогазовій інфраструктурі на території РФ. Ці атаки підтверджуються геолокаційними даними.

Аналітики виділяють кілька факторів, які забезпечують результативність таких операцій. По-перше, російська ППО перевантажена і не встигає реагувати на всі загрози. По-друге, Україна нарощує виробництво власних безпілотників. По-третє, з березня 2026 року стабільно зростають дальність і масштаб ударів.

Саме перевантаження системи протиповітряної оборони дає змогу українським силам уражати об’єкти, які раніше вважалися важкодоступними.

Втрати Росія зазнає не лише на власній території. Удари також фіксуються на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

З березня 2026 року інтенсивність атак суттєво зросла – Україна не лише збільшує їх кількість, а й підвищує точність і глибину ураження.

Нагадаємо, що у ніч на 26 квітня безпілотники атакували Тамбовську область у Росії. Місцеві жителі жалілися на звуки вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та виникнення загоряння за межами населеного пункту. У зоні інциденту розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція «Никольское». 

