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    У світі

    У Росії запропонували продати мумію Леніна

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    У Росії запропонували продати мумію Леніна - У Росії запропонували продати мумію Леніна
    У Росії запропонували продати мумію Леніна

    Покупцями мумії можуть стати Китай, В'єтнам або «який-небудь комуніст», зазначив Жириновський

    Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував продати мумію Володимир Леніна, що знаходиться в мавзолеї на Червоній площі.

    Про це він написав у Twitter.

    «У Франції бізнесмен хоче продати картину «Джоконда». Ми могли б продати мумію Леніна», - написав політик.

    За його словами, покупцями мумії можуть стати Китай, В'єтнам або «який-небудь комуніст». З продажу мумії, на думку Жириновського, можна виручити величезні гроші.

    «Ленін в хорошому стані, муміфікували всього-то 96 років тому», - додав Жириновський.

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    Раніше в травні Independent повідомляв, що засновник французького інноваційного агентства Fabernovel Стефан Дітенген запропонував Лувру продати картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».

    За словами Дітенгена, за полотно можна виручити як мінімум €50 млрд. Ці кошти могли б покрити фінансові втрати Франції від епідемії коронавиірусу.

    До слова, ексдепутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, який тепер живе у Києві, привітав Володимира Леніна (Ульянова) з 150 річницею з дня народження і написав хвалебну оду «вождю світового пролетаріату».

    Росія Володимир Жириновський Китай гроші
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