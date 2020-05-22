У Росії запропонували продати мумію Леніна
Покупцями мумії можуть стати Китай, В'єтнам або «який-небудь комуніст», зазначив Жириновський
Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував продати мумію Володимир Леніна, що знаходиться в мавзолеї на Червоній площі.
Про це він написав у Twitter.
«У Франції бізнесмен хоче продати картину «Джоконда». Ми могли б продати мумію Леніна», - написав політик.
За його словами, покупцями мумії можуть стати Китай, В'єтнам або «який-небудь комуніст». З продажу мумії, на думку Жириновського, можна виручити величезні гроші.
«Ленін в хорошому стані, муміфікували всього-то 96 років тому», - додав Жириновський.
Раніше в травні Independent повідомляв, що засновник французького інноваційного агентства Fabernovel Стефан Дітенген запропонував Лувру продати картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».
За словами Дітенгена, за полотно можна виручити як мінімум €50 млрд. Ці кошти могли б покрити фінансові втрати Франції від епідемії коронавиірусу.
До слова, ексдепутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов, який тепер живе у Києві, привітав Володимира Леніна (Ульянова) з 150 річницею з дня народження і написав хвалебну оду «вождю світового пролетаріату».