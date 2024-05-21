Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатьо сил для прориву на Сумщині
Речник ДПСУ наголосив, що наступу на Сумщину «не можна виключати»
Російські війська не мають достатньо сил для стратегічного прориву, але попри це, вони можуть будь-якої миті почати наступ на Сумську область. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі «Радіо Свобода».
За його словами, зараз у Харківській області російські війська не можуть досягти якоїсь стратегічної цілі, однак їхнє завдання – розтягнути лінію фронту та змусити Україну перекинути додаткові сили з напрямків, де тривають сильні бої.
Те саме, на думку Демченка, росіяни можуть зробити і в Сумській області, на кордоні з якою перебувають деякі підрозділи російської армії.
«Ніколи не можна виключати, що ворог, зокрема на Сумському напрямку, може в будь-який момент спробувати зробити щось подібне, що зараз відбувається на Харківському напрямку», – вважає речник ДПСУ.
Демченко також наголосив, що Сумський напрямок посилили, однак росіяни переважають у техніці, засобах ураження та особовому складі.
Нагадаємо, станом на ранок 14 травня ситуація на Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Сіверськ» Вадим Мисник.
Раніше Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.
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