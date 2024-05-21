Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатьо сил для прориву на Сумщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатьо сил для прориву на Сумщині
Демченко: Росіяни переважають у техніці, засобах ураження та особовому складі
фото: РИА Новости

Речник ДПСУ наголосив, що наступу на Сумщину «не можна виключати»

Російські війська не мають достатньо сил для стратегічного прориву, але попри це, вони можуть будь-якої миті почати наступ на Сумську область. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, зараз у Харківській області російські війська не можуть досягти якоїсь стратегічної цілі, однак їхнє завдання – розтягнути лінію фронту та змусити Україну перекинути додаткові сили з напрямків, де тривають сильні бої.

Те саме, на думку Демченка, росіяни можуть зробити і в Сумській області, на кордоні з якою перебувають деякі підрозділи російської армії.

«Ніколи не можна виключати, що ворог, зокрема на Сумському напрямку, може в будь-який момент спробувати зробити щось подібне, що зараз відбувається на Харківському напрямку», – вважає речник ДПСУ.

Демченко також наголосив, що Сумський напрямок посилили, однак росіяни переважають у техніці, засобах ураження та особовому складі.

Нагадаємо, станом на ранок 14 травня ситуація на Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Сіверськ» Вадим Мисник.

Раніше Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Читайте також: 

Теги: росія наступ ворог фронт Андрій Демченко евакуація радіо Свобода окупанти росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банки Китаю посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США
Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з Росії – Reuters
29 квiтня, 10:59
У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад РФ
У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи: перекрито Кримський міст
30 квiтня, 02:28
Радіолокаційна станція «Рєпєйнік»
Розвідники знищили новітню радіолокаційну станцію ворога за $100 тис.
28 квiтня, 16:39
Індекс Freedom to Write від PEN America вже 5 років поспіль публікує дані про увʼязнених письменників і письменниць
Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
2 травня, 18:36
Удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
11 травня, 17:27
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
12 травня, 15:22
Через активний наступ у Росії значно зріс рівень втрат серед особового складу
Росія збільшує кількість моргів у Луганській області через високі втрати особового складу
15 травня, 05:41
Суддя вирішив, що військовий не зможе виправитися без ізоляції від суспільства
Працівник військкомату отримав строк за втечу зі служби – хотів на фронт
19 травня, 20:47
Російські війська змогли просунутись приблизно на 6,4 км в кількох точках за п’ять днів
Британська розвідка попереджала Україну про наступ на Харківщину – The Guardian
16 травня, 23:07

Події в Україні

Уряд зобов'язав роботодавців вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК: деталі
Уряд зобов'язав роботодавців вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК: деталі
Британська розвідка повідомила поточну ціль окупантів на Донеччині
Британська розвідка повідомила поточну ціль окупантів на Донеччині
Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатьо сил для прориву на Сумщині
Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатьо сил для прориву на Сумщині
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року
«Укренерго» тимчасово скасовує відключення світла
«Укренерго» тимчасово скасовує відключення світла
«Суспільне» виходить з телемарафону
«Суспільне» виходить з телемарафону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
11K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
7345
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6897
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
6453
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
6022
В Україні втретє за день була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua