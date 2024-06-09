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Окупанта посадили за відмову воювати, але він все одно опинився на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанта посадили за відмову воювати, але він все одно опинився на фронті
Євгена Салкіна від смерті врятував полон
фото: скріншот із відео

ЗСУ взяли росіянина у полон під Вовчанськом

Євгена Салкіна з Санкт-Петербурга ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом. За іронією долі, окупант потрапив за ґрати, бо не хотів воювати. Але з тюрми все одно поїхав на фронт. Відповідне відео поширив журналіст Андрій Цаплієнко.

Салкін один день повоював у Тернах у грудні 2022 року у складі 138-ї бригади – йому цього вистачило. Колону техніки розгромили на марші. Трупи росіян просто закопували екскаваторами.

Після цього росіянин самовільно залишив частину, та його упіймали і ув’язнили. Та в тюрмі він знову підписав контракт і втрапив у чергову м’ясорубку.

Воював у 26-му танковому полку, рота «Шторм V». Бачив море трупів і крові, бо його підрозділ під Вовчанськом фактично стерли. Євгена Салкіна ж урятував полон.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Костін розповів, що всі українські військові піддавались тортурам у полоні РФ – окупанти катують їх, утримують у нелюдських умовах, морять голодом, відмовляють у медичній допомозі, б’ють за українську мову та вдаються до інших способів фізичного насильства.

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Теги: полон журналіст шторм фронт відео

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