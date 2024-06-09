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Росіяни будують фортифікації в Криму – партизани

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни будують фортифікації в Криму – партизани
Росіяни, ймовірно, побоюються висадки українських військових на півострові
фото: Атеш/Telegram

Росіяни облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Криму

У тимчасово окупованому Криму російські війська будують фортифікації уздовж узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

Партизани зазначають, що ймовірно, росіяни облаштовують лінію оборони, оскільки побоюються висадки українських військових на півострові.

Росіяни будують фортифікації в Криму – партизани фото 1
фото: Атеш/Telegram

«Найімовірніше, керівництво російської армії на тлі різкого зменшення присутності Чорноморського флоту допускає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, оскільки для будівництва фортифікацій потрібно залучити багато людей, а їх не вистачає для штурмів на фронті», ‒ йдеться в повідомленні.

Росіяни будують фортифікації в Криму – партизани фото 2
фото: Атеш/Telegram

Нагадаємо, російська окупаційна армія збільшує мережу інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованому півдні України. Лише за місяць загарбники збудували понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму та Херсонщини. Про це повідомляє Центр журналістських досліджень.

У листопаді 2023-го року збудовані на пляжах Криму російські укріплення змило штормом. Проте вже у квітні 2024 року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова і у приморських районах Херсонської області. Фортифікації з’явилися протягом лютого-березня 2024-го року. 

До слова, на аеродром у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, російські загарбники перемістили зенітно-ракетні комплекси «Бук» для відбиття повітряних атак.

Теги: росіяни Крим партизани

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