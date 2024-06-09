Росіяни будують фортифікації в Криму – партизани

Росіяни облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Криму

У тимчасово окупованому Криму російські війська будують фортифікації уздовж узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

Партизани зазначають, що ймовірно, росіяни облаштовують лінію оборони, оскільки побоюються висадки українських військових на півострові.

«Найімовірніше, керівництво російської армії на тлі різкого зменшення присутності Чорноморського флоту допускає можливість висадки морської піхоти ЗСУ, оскільки для будівництва фортифікацій потрібно залучити багато людей, а їх не вистачає для штурмів на фронті», ‒ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська окупаційна армія збільшує мережу інженерно-фортифікаційних споруд на тимчасово окупованому півдні України. Лише за місяць загарбники збудували понад 100 км фортифікацій на чорноморському узбережжі Криму та Херсонщини. Про це повідомляє Центр журналістських досліджень.

У листопаді 2023-го року збудовані на пляжах Криму російські укріплення змило штормом. Проте вже у квітні 2024 року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова і у приморських районах Херсонської області. Фортифікації з’явилися протягом лютого-березня 2024-го року.

До слова, на аеродром у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, російські загарбники перемістили зенітно-ракетні комплекси «Бук» для відбиття повітряних атак.