У російському Новосибірську обвалився житловий будинок (відео)
Наразі відомо про двох загиблих
У російському Новосибірську обвалилися два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Про це пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на свідчення губернатора Новосибірської області.
За попередніми даними, причиною обвалу став вибух газу. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Нагадаємо, що 3 лютого у російській Брянській області прогриміли вибухи. Тоді губернатор Брянщини обвинуватив в усьому «українських націоналістів».
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