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У російському Новосибірську обвалився житловий будинок (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Новосибірську обвалився житловий будинок (відео)
У Новосибірську завалився житловий будинок
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про двох загиблих

У російському Новосибірську обвалилися два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Про це пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на свідчення губернатора Новосибірської області.

За попередніми даними, причиною обвалу став вибух газу. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що 3 лютого у російській Брянській області прогриміли вибухи. Тоді губернатор Брянщини обвинуватив в усьому «українських націоналістів».

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