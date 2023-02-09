У російському Новосибірську обвалився житловий будинок (відео)

Наразі відомо про двох загиблих

У російському Новосибірську обвалилися два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Про це пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на свідчення губернатора Новосибірської області.

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За попередніми даними, причиною обвалу став вибух газу. Наразі відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Під завалами ще можуть перебувати люди.

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Нагадаємо, що 3 лютого у російській Брянській області прогриміли вибухи. Тоді губернатор Брянщини обвинуватив в усьому «українських націоналістів».