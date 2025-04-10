На Далекому Сході Росії сталася пожежа на одному з найбільших НПЗ

На підприємстві потужністю 8 млн тонн на рік загорілася колона технологічної установки

У Комсомольську-на-Амурі на нафтопереробному заводі Роснефти, який є найбільшим постачальником палива для далекосхідного регіону, 10 квітня спалахнула пожежа. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

На підприємстві потужністю 8 млн тонн на рік загорілася колона технологічної установки.

Зазначається, що площа пожежі склала 100 кв метрів. За попередньою версією, з колони виник витік бензину, який згодом спалахнув. За словами місцевих жителів, із заводу валив чорний дим, який було видно з різних районів Комсомольська-на-Амурі, а в повітрі відчувався їдкий запах.

Відстань від міста до крайньої східної точки України — 6,3 тис. кілометрів скриншот: google.com

Як відомо, Комсомольський НПЗ входить до числа найстаріших у Росії: він був запущений у 1942 році, ще за Йосипа Сталіна. Завод забезпечує понад 60% нафтопродуктів для Далекосхідного федерального округу, включаючи бензин, дизель і суднове паливо.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

Раніше безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Повідомлялося, що дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.