У Ростові пролунали вибухи. Влада запевняє, що ППО (фото)

У місцевих пабліках та Телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки вибухів у районі міста

У мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет

Сьогодні, 19 жовтня, у російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями. Про це повідомив губернатор ростовської області Василь Голубєв.

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За словами російського чиновника, підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, «знищив повітряну ціль, що перебувала на підльоті до території регіону».

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Керівник Ростовської області традиційно запевнив, що «руйнувань та постраждалих на землі немає».

Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки вибухів у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет, ймовірно, внаслідок роботи систем ППО.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Очевидці повідомляли, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після яких почалася пожежа.