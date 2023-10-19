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У Ростові пролунали вибухи. Влада запевняє, що ППО (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Ростові пролунали вибухи. Влада запевняє, що ППО (фото)
У місцевих пабліках та Телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки вибухів у районі міста
фото ілюстративне

У мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет

Сьогодні, 19 жовтня, у російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи. Місцева влада пояснює інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями. Про це повідомив губернатор ростовської області Василь Голубєв.

За словами російського чиновника, підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, «знищив повітряну ціль, що перебувала на підльоті до території регіону».

Керівник Ростовської області традиційно запевнив, що «руйнувань та постраждалих на землі немає».

Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки вибухів у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет, ймовірно, внаслідок роботи систем ППО.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. Очевидці повідомляли, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після яких почалася пожежа.

Теги: вибух росія влада

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